Хелен Миррен послала Netflix к черту

Обладательница «Оскара» сделала это во время выступления на ежегодной кинотеатральной выставке CinemaCon.

«Я люблю Netflix, но fuck Netflix!», — на эти слова Миррен публика отозвалась взрывными аплодисментами. «Нет ничего лучше, чем сидеть в кинозале», — добавила актриса. Она также поблагодарила выставку за награду «лучшая начинающая актриса», которую получила за одну из самых первых ролей. Любопытно, что данные об этом эпизоде отсутствуют, а первые свои роли Миррен сыграла за несколько лет до того, как возник CinemaCon (тогда — ShoWest).

Выступление Хелен Миррен произошло во вторник вечером — этот день был фактически отдан компании Warner Bros. В этом году студия выпускает фильм «Хороший лжец» с Миррен в главной роли.

Речь Миррен подливает масла в огонь на фоне дискуссий о допустимости фильмов Netflix к участию в оскаровской гонке. Ранее Стивен Спилберг заявил о своем намерении лоббировать изменения в регламенте награды: если фильм не выходит в кинопрокат, он может претендовать только на телевизионную «Эмми». Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США предостерегает Киноакадемию от таких нововведений.

Со сцены Netflix ругают тоже не впервые. В 2017 году Том Ротман из Sony Pictures показал первые кадры из «Бегущего по лезвию 2049», после чего сказал: «Выкуси, Netflix!»

Источник: Variety