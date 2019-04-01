«Мстители: Финал» установили абсолютный рекорд продаж билетов за 6 часов

Фильм «Мстители: Финал» побил очередной рекорд по предзаказу билетов. Сначала фанаты обрушили все билетные сайты за час после старта предпродаж — а спустя 6 часов после продаж была взята новая планка по скорости и количеству раскупленных билетов.

Продажи стартовали вчера утром на билетном сервисе Fandango. В конце дня представитель сервиса Эрик Дэвис прокомментировал новость:

«Я не спешу называть „Мстителей: Финал“ самым ожидаемым фильмом всех времен, но нужно честно сказать, что он показывает выдающиеся цифры. Я уже давно этим занимаюсь, как вы знаете, и ничего подобного прежде не видел». Также Дэвис назвал рекорд «Мстителей» «достижением исторического масштаба».

«Мстители» подвинули с первого места «Звёздные войны: Пробуждение силы». Третью и четвертую строчку теперь занимают «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Замыкает первую пятерку фильм «Мстители: Война бесконечности».

Fandango — не единственное место, где американцы приобретают билеты. Однако с уверенностью можно сказать, что «Мстители» преодолеют порог в 220 миллионов долларов сборов за первый уик-энд, как и другие лидеры продаж Fandango: прошлая часть «Мстителей», а также два последних номерных эпизода «Звездных войн». Некоторые эксперты предполагают старт в 300 миллионов долларов. Единственным препятствием может стать длительность фильма: при трех часах хронометража у «Мстителей» будет меньше киносеансов.

В России фильм можно будет увидеть 23 апреля на ММКФ-2019 в Москве. В общероссийский прокат «Мстители: Финал» выходят 29 апреля.

Источник: IndieWire