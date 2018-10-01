«Люди Икс: Тёмный Феникс» станет кульминацией франшизы

Сделка Disney и Fox ставит под сомнение ближайшее будущее Людей Икс: глава Мышиного дома Боб Айгер еще до официального завершения покупки Fox рассуждал о преобразовании франшизы, передаче ее под крыло Кевина Файги и объединении всех героев Marvel. Таким образом, картина «Люди Икс: Тёмный Феникс», возможно, станет финальной для этой франшизы. Режиссер и сценарист фильма Саймон Кинберг рассказал, что на съемках предчувствовал такой вариант развития событий.

«С момента возникновения замысла фильма и написания сценария, а это было три с лишним года назад — то есть, задолго до сделки с Disney — я ощущал, что это будет естественная кульминация цикла фильмов про Людей Икс. Потому что семья, которую вы любите и знаете по всем прошлым фильмам — а с момента выхода оригинальных частей миновало почти 20 лет — подвергается совершенно новым испытаниям. Вы увидите, как она впервые начинает по-настоящему рушиться, чтобы в конце концов воссоединиться».

Режиссер назвал сюжетную арку Тёмного Феникса «самой культовой во вселенной Людей Икс». По его мнению, право вернуться к персонажу, убитому в фильме «Люди Икс: Последняя битва», надо было «заслужить». Поскольку «Люди Икс: Дни минувшего будущего» отменили события «Последней битвы», Кинберг, соавтор сценария «Дней», изъявил желание заново адаптировать «Сагу о Тёмном Фениксе» (фанатское обозначение серии комиксов, выпущенных в 1980 году). Этот проект стал его дебютом в режиссуре.

Кинберг сказал, что его фильм «создаст конец и возможность нового начала». Официальный слоган фильма: «Феникс возродится. Люди Икс падут». В российский прокат фильм выйдет 6 июня 2019 года.

Источник: THR