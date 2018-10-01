«Люди Икс: Тёмный Феникс» станет кульминацией франшизы

СегодняОбсудить0

Сделка Disney и Fox ставит под сомнение ближайшее будущее Людей Икс: глава Мышиного дома Боб Айгер еще до официального завершения покупки Fox рассуждал о преобразовании франшизы, передаче ее под крыло Кевина Файги и объединении всех героев Marvel. Таким образом, картина «Люди Икс: Тёмный Феникс», возможно, станет финальной для этой франшизы. Режиссер и сценарист фильма Саймон Кинберг рассказал, что на съемках предчувствовал такой вариант развития событий.

«С момента возникновения замысла фильма и написания сценария, а это было три с лишним года назад — то есть, задолго до сделки с Disney — я ощущал, что это будет естественная кульминация цикла фильмов про Людей Икс. Потому что семья, которую вы любите и знаете по всем прошлым фильмам — а с момента выхода оригинальных частей миновало почти 20 лет — подвергается совершенно новым испытаниям. Вы увидите, как она впервые начинает по-настоящему рушиться, чтобы в конце концов воссоединиться».

Режиссер назвал сюжетную арку Тёмного Феникса «самой культовой во вселенной Людей Икс». По его мнению, право вернуться к персонажу, убитому в фильме «Люди Икс: Последняя битва», надо было «заслужить». Поскольку «Люди Икс: Дни минувшего будущего» отменили события «Последней битвы», Кинберг, соавтор сценария «Дней», изъявил желание заново адаптировать «Сагу о Тёмном Фениксе» (фанатское обозначение серии комиксов, выпущенных в 1980 году). Этот проект стал его дебютом в режиссуре.

Кинберг сказал, что его фильм «создаст конец и возможность нового начала». Официальный слоган фильма: «Феникс возродится. Люди Икс падут». В российский прокат фильм выйдет 6 июня 2019 года.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»: Возвращение огненной птички

28 февраля

Студия Fox вновь сдвинула релиз «Темного Феникса»

1 октября 2018

Продюсер «Людей Икс» сравнил «Гамбита» с романтической комедией

28 сентября 2018

Слух дня: «Темный Феникс» станет последним фильмом серии «Люди Икс» от Fox

23 апреля 2018

Главное сегодня

Надень счастливое лицо: Тизер «Джокера»

Сегодня

Не смешите «Юмориста»: Как не надо продвигать российское кино

Сегодня

Умер актер Алексей Булдаков

Сегодня

Чудо-мальчик: 12 вопросов о «Шазаме!»

Сегодня

«Не держит язык за зубами»: Том Холланд играл в новых «Мстителях» без сценария

Сегодня

Хелен Миррен послала Netflix к черту

Сегодня

«Мстители: Финал» установили абсолютный рекорд продаж билетов за 6 часов

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании