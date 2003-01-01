Минюст США не советует «Оскару» бороться с Netflix

Министерство юстиции США предостерегает Академию кинематографических искусств и наук от принятия мер против Netflix и других стриминговых платформ. Виноват Стивен Спилберг, член совета директоров Киноакадемии, который ранее обещал лоббировать изменения в оскаровском регламенте. Минюст напоминает, что такое решение идет вразрез с конкурентным правом.

Об этом стало известно из письма главы антимонопольного отдела министерства Макана Делраима, текст которого оказался в распоряжении Variety. В частности, там говорится, что новые правила могут быть написаны «таким образом, при котором будет подавляться конкуренция». В своем обращении Делраим также намекает на то, что изменение регламента «вызовет вопросы, связанные с антимонопольным правом». Чиновник ссылается на акт Шермана — антитрестовский закон, принятый в 1890 году и действующий по сей день. Письмо датировано 21 марта.

Стивен Спилберг выступил с критикой Netflix в начале марта. Режиссер полагает, что если фильмы онлайн-платформы выходят минуя кинотеатральный прокат, то и номинироваться должны на телевизионную премию «Эмми». В конце месяца Спилберг подтвердил свое участие в новом сервисе Apple TV, который рассматривает как телевизионную платформу.

Академия уже ответила Минюсту и обсудит вопросы регламента на ежегодном собрании совета директоров 23 апреля.

В этом году фильм Альфонсо Куарона «Рома», вышедший на Netflix, получил десять номинаций на «Оскар», и выиграл три статуэтки — за лучшую режиссуру, операторскую работу и фильм на иностранном языке.

Источник: Variety