«Джокер»: Первый постер фильма

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Режиссер Тодд Филлипс продолжает интриговать: на днях опубликовал у себя в Instagram новый кадр из фильма о происхождении главного противника Бэтмена — а сегодня поделился первым официальным постером картины. Также он анонсировал выход первого тизера: ждем его завтра.

Действие картины развернется в 1980-е. Артур Флек (Хоакин Феникс), скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик, он планирует поухаживать за стареющей матерью (Фрэнсис Конрой), перевести дыхание и попытаться вновь запустить свою карьеру юмориста. Его мало волнует, что происходит вокруг. Но в прошлом Артура скрыт секрет: история Флеков каким-то образом связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. В конечном итоге эта тайна заставит Артура отбросить цивилизованный облик и принять новую роль — Клоуна, короля преступного мира.

Филлипс написал сценарий совместно со Скоттом Сильвером и поставит картину. В фильме также снялись Зази Битц, Марк Мэрон, Шей Уигэм и Бретт Каллен.

Российская премьера «Джокера» намечена на 3 октября 2019 года.

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