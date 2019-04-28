Фанаты «Мстителей» обрушили сайты продажи билетов

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2 апреля войдет в историю рекордов Marvel по обе стороны океана: помимо выпуска нового трейлера «Мстителей: Финал», анонса спецпремьеры фильма на ММКФ студия открыла сегодня предпродажу билетов на сеансы — и за час их было продано в три раза больше, чем на «Мстители: Война бесконечности» в прошлом году.

Более того, как сообщает сервис по продаже билетов Fandango, желающие купить билет в кино заранее обрушили и сам сервис, и сайты кинотеатров — на них попросту невозможно попасть. Пользователи жаловались, что их отправляют в электронную очередь на час, потому что операторы не успевают обрабатывать все запросы.

«Час жду билетов на „Финал“. Господи ты Боже мой».

«У них типа не было года на подготовку к такому. Абсолютно предсказуемый провал Fandango и AMC».

В России москвичи смогут увидеть «Мстители: Финал» 23 апреля на ММКФ-2019 — фестиваль подготовил спецпрограмму «Эра Мстителей», в рамках которой покажет все фильмы франшизы и ее финальную часть за день до мировой премьеры. Все остальные зрители посмотрят фильм начиная с 29 апреля — и некоторые кинотеатры также открыли предпродажу билетов на сеансы.

Источник: Deadline

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