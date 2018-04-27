ММКФ-2019 объявил конкурсные программы и состав жюри

Сегодня в Москве прошла первая пресс-конференция Московского международного кинофестиваля, который в этом году проводится в 41-й раз. Был назван состав основной конкурсной программы фестиваля — сюда вошли тринадцать работ из Италии, Франции, Японии, Ирана и три российские картины.

Любопытно, что в основной конкурс попал перемонтированный вариант сериала Павла Костомарова, который ранее вошел в программу фестиваля Canneseries.

Также на фестивале будет спецпрограмма «Эра Мстителей» и спецпоказ блокбастера «Мстители: Финал» - подробнее об этом читайте здесь.

На пресс-конференции назвали состав жюри основного конкурса. Помимо ранее объявленного председателем режиссера Ким Ки Дука, сюда войдут российская актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, турецкий режиссер Семих Капланоглу и итальянский сценарист Валиа Сантелла. Пятый участник жюри будет назван позднее — дирекция фестиваля продолжает вести переговоры.

Конкурс документального кино в этом году включает семь работ, одна из них российская, и сразу три из стран Скандинавии.