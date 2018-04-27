ММКФ-2019 объявил конкурсные программы и состав жюри

Сегодня в Москве прошла первая пресс-конференция Московского международного кинофестиваля, который в этом году проводится в 41-й раз. Был назван состав основной конкурсной программы фестиваля — сюда вошли тринадцать работ из Италии, Франции, Японии, Ирана и три российские картины.
Любопытно, что в основной конкурс попал перемонтированный вариант сериала Павла Костомарова, который ранее вошел в программу фестиваля Canneseries.
Также на фестивале будет спецпрограмма «Эра Мстителей» и спецпоказ блокбастера «Мстители: Финал» - подробнее об этом читайте здесь.
На пресс-конференции назвали состав жюри основного конкурса. Помимо ранее объявленного председателем режиссера Ким Ки Дука, сюда войдут российская актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, турецкий режиссер Семих Капланоглу и итальянский сценарист Валиа Сантелла. Пятый участник жюри будет назван позднее — дирекция фестиваля продолжает вести переговоры.
Конкурс документального кино в этом году включает семь работ, одна из них российская, и сразу три из стран Скандинавии.
Программный директор документального конкурса Григорий Либергал отметил: «В этом году ММКФ оказался в элитной группе лучших в мире фестивалей, в которых есть документальная программа, — мы получили оскаровский статус».
В документальное жюри вошли киновед и программный директор Форума молодого кино стран СНГ «Умут» Гульбара Толомушова (Кыргызстан), а также российский режиссер Борис Караджев. Председателем стал британский режиссер Кевин Сим.
В короткометражном конкурсе — 15 работ, в том числе две российских, одну из них снял режиссер Владимир Котт.
В жюри этого конкурса вошли актриса и режиссер Алиса Хазанова, отборщик фестиваля в Провинстауне Хайди Цвикер и режиссер Огнен Главонич.
Ранее «КиноПоиск» подробно писал о внеконкурсных программах фестиваля.
Московский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 25 апреля. На конференции отметили, что ММКФ окончательно станет апрельским; ранее он проводился в июне.
Источник: Пресс-служба ММКФ