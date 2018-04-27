ММКФ-2019 объявил конкурсные программы и состав жюри

СегодняОбсудить0

Сегодня в Москве прошла первая пресс-конференция Московского международного кинофестиваля, который в этом году проводится в 41-й раз. Был назван состав основной конкурсной программы фестиваля — сюда вошли тринадцать работ из Италии, Франции, Японии, Ирана и три российские картины.

Любопытно, что в основной конкурс попал перемонтированный вариант сериала Павла Костомарова, который ранее вошел в программу фестиваля Canneseries.

Также на фестивале будет спецпрограмма «Эра Мстителей» и спецпоказ блокбастера «Мстители: Финал» - подробнее об этом читайте здесь.

На пресс-конференции назвали состав жюри основного конкурса. Помимо ранее объявленного председателем режиссера Ким Ки Дука, сюда войдут российская актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, турецкий режиссер Семих Капланоглу и итальянский сценарист Валиа Сантелла. Пятый участник жюри будет назван позднее — дирекция фестиваля продолжает вести переговоры.

Конкурс документального кино в этом году включает семь работ, одна из них российская, и сразу три из стран Скандинавии.

  • «Анатолий Крупнов. Он был» (Дарья Иванкова, Россия)
  • «Людно внутри» (Ольга Львова, Россия/США)
  • «В поисках величия» (Гейб Польски)
  • «Потому что мы пацаны» (Петтер Соммер и Ю Вемунд Свендссен, Норвегия)
  • «Наследие» (Карл Олссон, Дания)
  • «Кстати о деревьях» (Сухаб Гасмелбари, Франция/Судан/Германия/Республика Чад/Катар)
  • «Зимние терзания» (Сидсе Торстхольм Ларсен и Стурла Пилског, Норвегия)

Программный директор документального конкурса Григорий Либергал отметил: «В этом году ММКФ оказался в элитной группе лучших в мире фестивалей, в которых есть документальная программа, — мы получили оскаровский статус».

В документальное жюри вошли киновед и программный директор Форума молодого кино стран СНГ «Умут» Гульбара Толомушова (Кыргызстан), а также российский режиссер Борис Караджев. Председателем стал британский режиссер Кевин Сим.

В короткометражном конкурсе — 15 работ, в том числе две российских, одну из них снял режиссер Владимир Котт.

  • «Восход» (Барбара Вагнер и Бенджамин де Бурка, Бразилия)
  • «Патиссон-авеню» (Танасис Неофотистос, Греция)
  • «Коллаж» (Стефани Лансак и Франсуа Леруа, Франция)
  • «Орава» (Фанни Овесен, Норвегия)
  • «Водрузить флаг» (Бобби Пирс, Норвегия/Исландия)
  • «Пользователи» (Якуб Пьятек, Польша)
  • «Мамины шпильки» (Татьяна Федоровская, Россия)
  • «Граница» (Алессандро Ди Грегорио, Италия)
  • «Секс, страх и гамбургеры» (Эльдар Шибанов, Казахстан)
  • «Колыбельная войны» (Яна Угрехелидзе, Грузия)
  • «Полынь» (Мария Орнаф, Польша)
  • «Тир» (Дельфин Деложе, Франция)
  • «Мама» (Владимир Котт, Россия)
  • «На грани» (Даниэль Амбайя, Савийон Арбель, Дуди Ашкенази, Энн Битан, Лихи Дахан, Йонатан Домуш, Ротем Эзра, Ошрит Гдаля, Амит Карни, Тамар Харитонов, Даниэлль Порат, Ходайя Розенблюм, Том Швартц, Израиль)
  • «Азиза» (Судад Каадан, Ливан/Сирия)

В жюри этого конкурса вошли актриса и режиссер Алиса Хазанова, отборщик фестиваля в Провинстауне Хайди Цвикер и режиссер Огнен Главонич.

Ранее «КиноПоиск» подробно писал о внеконкурсных программах фестиваля.

Московский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 25 апреля. На конференции отметили, что ММКФ окончательно станет апрельским; ранее он проводился в июне.

Источник: Пресс-служба ММКФ

Смотрите также

«Мстители: Финал» покажут на ММКФ

Сегодня

Ким Ки Дук возглавит жюри Московского кинофестиваля

20 марта

Якутский фильм «Царь-птица» победил на ММКФ-2018

27 апреля 2018

Московский кинофестиваль перенесли с июня на апрель

9 ноября 2017

Главное сегодня

«Джокер»: Первый постер фильма

Сегодня

Встреча с Таносом: Вышел новый трейлер «Мстители: Финал»

Сегодня

Арья в крови: HBO показал 3 новых ролика к финалу «Игры престолов»

Сегодня

Фанаты «Мстителей» обрушили сайты продажи билетов

Сегодня

Юбилеи апреля: От «Безумного Макса» до «Кладбища домашних животных»

Вчера

ММКФ-2019 объявил конкурсные программы и состав жюри

Сегодня

Сериалы апреля: Финал «Игры престолов», продолжение «Сабрины» и проекты Джордана Пила

28 марта
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании