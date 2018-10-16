Встреча с Таносом: Вышел новый трейлер «Мстители: Финал»

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В минутном специальном ролике есть несколько новых кадров: Ракета и Небула грустят вместе, Тони воссоединяется с Пеппер, Тони видит совместное фото с Питером Паркером и расстраивается. Ну, и — эпическая встреча наших героев с Таносом.

Оригинальный ролик:

«Мстители: Финал» выйдут в российский прокат 29 апреля, однако москвичи смогут посмотреть фильм раньше мировой премьеры — 23 апреля состоится специальный показ блокбастера в рамках 41-го ММКФ.

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