Встреча с Таносом: Вышел новый трейлер «Мстители: Финал»

В минутном специальном ролике есть несколько новых кадров: Ракета и Небула грустят вместе, Тони воссоединяется с Пеппер, Тони видит совместное фото с Питером Паркером и расстраивается. Ну, и — эпическая встреча наших героев с Таносом. Оригинальный ролик:

«Мстители: Финал» выйдут в российский прокат 29 апреля, однако москвичи смогут посмотреть фильм раньше мировой премьеры — 23 апреля состоится специальный показ блокбастера в рамках 41-го ММКФ.