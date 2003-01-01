«Мстители: Финал» покажут на ММКФ

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Российские зрители смогут увидеть фильм «Мстители: Финал» раньше остального мира. Спецпоказ картины пройдет 23 апреля в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля. Кроме того, зрители смогут увидеть все предыдущие части киносаги. Об этом директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник рассказал ТАСС.

«У нас будет спецпрограмма „Эра Мстителей“, будут показаны все четыре части, в том числе и последняя — фильм „Мстители: Финал“», — сообщил Шепотинник.

Скорее всего, показ состоится в киноцентре «Октябрь». Новый фильм сняли Энтони и Джо Руссо, которые ранее поставили «Мстителей: Войну бесконечности», вышедшую в прошлом году. В фильме играют Бри Ларсон, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни мл., Брэдли Купер, Крис Эванс и другие.

Также сегодня вышел новый ролик к фильму.

Мировой прокат новых «Мстителей» начинается 24 апреля, российский — с 29 апреля.

О конкурсных программах ММКФ читайте здесь.

Источник: ТАСС

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