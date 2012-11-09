Мишель Пфайффер снова взялась за кнут Женщины-кошки

На днях актриса заставила поволноваться своих поклонников. «Посмотрите, что я нашла», — с такими словами она опубликовала в Instagram видео, в котором демонстрирует кнут Женщины-кошки из фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается» .

Все уже было подумали, что грядет возвращение актрисы к знаменитому образу, но нет: Мишель просто подразнила фанатов. Пфайффер сказала, что кнуту нужен косметический ремонт — а следом опубликовала второе видео, в котором умело обращается с этим оружием Селины Кайл. 60-летняя актриса делает несколько грациозных взмахов, заканчивающихся характерным щелчком хлыста.

Роль Женщины-кошки досталась Мишель Пфайффер после того, как из проекта выбыла Аннетт Бенинг. До сих пор созданный ею образ считается одним из лучших кинокомиксовых злодеев, но Мишель никогда к нему не возвращалась. В 2004 году она нашла кнут после переезда — но призналась, что «немного заржавела», чтобы им пользоваться. В 2007 году актриса заявила, что «не хочет видеть этот костюм до конца своих дней». И вот в 2019-м кнут Мишель-Кошки снова в деле.

Пфайффер была второй исполнительницей роли Женщины-кошки в кино — впервые персонаж появился в фильме 1966 года. Сегодня актриса перешла во вселенную Marvel, где играет роль Осы. Ее персонаж заявлен в предстоящем фильме «Мстители: Финал».

Источник: THR