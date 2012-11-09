Мишель Пфайффер снова взялась за кнут Женщины-кошки

СегодняОбсудить0

На днях актриса заставила поволноваться своих поклонников. «Посмотрите, что я нашла», — с такими словами она опубликовала в Instagram видео, в котором демонстрирует кнут Женщины-кошки из фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается».

Все уже было подумали, что грядет возвращение актрисы к знаменитому образу, но нет: Мишель просто подразнила фанатов. Пфайффер сказала, что кнуту нужен косметический ремонт — а следом опубликовала второе видео, в котором умело обращается с этим оружием Селины Кайл. 60-летняя актриса делает несколько грациозных взмахов, заканчивающихся характерным щелчком хлыста.

Роль Женщины-кошки досталась Мишель Пфайффер после того, как из проекта выбыла Аннетт Бенинг. До сих пор созданный ею образ считается одним из лучших кинокомиксовых злодеев, но Мишель никогда к нему не возвращалась. В 2004 году она нашла кнут после переезда — но призналась, что «немного заржавела», чтобы им пользоваться. В 2007 году актриса заявила, что «не хочет видеть этот костюм до конца своих дней». И вот в 2019-м кнут Мишель-Кошки снова в деле.

Пфайффер была второй исполнительницей роли Женщины-кошки в кино — впервые персонаж появился в фильме 1966 года. Сегодня актриса перешла во вселенную Marvel, где играет роль Осы. Ее персонаж заявлен в предстоящем фильме «Мстители: Финал».

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Кристофер Нолан отметил 80-летие Бэтмена с фанатами

Вчера

Тим Роббинс снимет комедию с Мишель Пфайффер и Хлоей Морец

9 ноября 2012

Мех и латекс: Животные в супергеройском кино

12 марта

Кадр из фильма «Джокер»: Будущий Клоун готовится

23 марта

Главное сегодня

«Джокер»: Первый постер фильма

Сегодня

Встреча с Таносом: Вышел новый трейлер «Мстители: Финал»

Сегодня

Арья в крови: HBO показал 3 новых ролика к финалу «Игры престолов»

Сегодня

Фанаты «Мстителей» обрушили сайты продажи билетов

Сегодня

Юбилеи апреля: От «Безумного Макса» до «Кладбища домашних животных»

Вчера

ММКФ-2019 объявил конкурсные программы и состав жюри

Сегодня

Сериалы апреля: Финал «Игры престолов», продолжение «Сабрины» и проекты Джордана Пила

28 марта
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании