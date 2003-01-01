Бокс-офис России: «Дамбо» стартовал на уровне «Алисы в Зазеркалье»

1. «Дамбо» (1-я неделя), 245 млн рублей, 940 тысяч зрителей, 36 915 сеансов Среди релизов Disney последних лет «Дамбо» стартовал на одном уровне с «Алисой в Зазеркалье», также собиравшей 245 млн рублей в первый уик-энд. А вот до цифр «Дома странных детей мисс Перегрин», предыдущего проекта Тима Бертона, новинке оказалось далеко — проект Fox зарабатывал на старте 390 млн рублей. «Дамбо» выглядит середняком среди диснеевских перезапусков классических проектов студии: «Книга джунглей» в премьерные выходные собирала в два раза больше (502 млн рублей), «Мэри Поппинс возвращается» — в два раза меньше (125 млн рублей).

2. «Мы» (1-я неделя), 84 млн рублей, 292 тысячи зрителей, 11 497 сеансов

Хоррор Джордана Пила на старте сумел удивить, заработав в два с половиной раза больше, чем предыдущий проект режиссера «Прочь» (34 млн рублей). Понятно, что уровень ожидания у новинки был больше в силу того, что за два года у Пила сформировалась собственная фан-база. Однако сложно было предсказать, что фильм, социальные аспекты которого не слишком близки российскому зрителю, сможет выступить настолько хорошо. Среди хорроров Universal, выходивших в 10-е годы, в премьерный уик-энд лучше выступали только «Сплит» (241 млн рублей), «Багровый пик» (145 млн рублей) и «Хэллоуин» (108 млн рублей). Идентичные фильму Пила сборы в 2017-м демонстрировал еще один ужастик с элементами комедии — «Счастливого дня смерти» (84 млн рублей).

3. «Балканский рубеж» (2-я неделя), 74 млн рублей (-43%), 285 тысяч зрителей, 15 399 сеансов На волне позитивного сарафана «Балканский рубеж» сумел относительно мягко упасть во второй уик-энд и даже немного увеличил цифру средней посещаемости (18 человек на одном сеансе против 17-ти неделей ранее). В копилке боевика после 11 дней проката 248 млн рублей. «Рубеж» по-прежнему отстает от графиков «Августа. Восьмого» (у этой картины на аналогичный период было 258 млн рублей) и «Крыма» (281 млн рублей), хотя те пережили более драматичное падение в свои вторые выходные: -61% и -52% соответственно. Впрочем, окончание школьных каникул может сыграть фильму на руку на третьей неделе — на этом уик-энде внимание взрослых зрителей с детьми из регионов было приковано к семейным релизам. Однако уже сейчас понятно, что даже если картине удастся достучаться до этой аудитории, второй «9 роты» из нее не получится — увеличить результат стартового уик-энда в четыре с половиной раза уже нереально. Самый оптимистичный прогноз итоговых сборов для «Балканского рубежа» — 450 млн рублей. Но достичь этого результата будет очень сложно.

4. «Волшебный парк Джун» (2-я неделя), 74 млн рублей (-45%), 276 тысяч зрителей, 14 496 сеансов

Упоминавшиеся выше школьные каникулы позволили мультфильму Paramount немного скрасить неудачный результат стартового уик-энда. Общая касса проекта после 11 дней проката составляет 201 млн рублей. Это больше, чем было по итогам второго уик-энда у «Аистов» (194 млн рублей). Впрочем, мультфильм Warner Animation Group, несмотря на относительно скромные сборы, демонстрировал отличный график — падения больше 50% мультфильм начал переживать лишь на шестой неделе проката. Не факт, что «Волшебный парк» сможет выступить аналогичным образом.

5. «Королевский корги» (2-я неделя), 52 млн рублей (-27%), 241 тысяча зрителей, 9089 сеансов Еще один анимационный релиз смог порадовать своего прокатчика, показав минимальное падение. Выручка «Корги» достигла 164 млн рублей. Мультфильм, очевидно, заработает те 200 млн рублей, которые прочили ему аналитики до истории с внезапным переносом проката с 7-го на 21 марта. А скорее всего и превзойдет эти ожидания.

6. «Трезвый водитель» (5-я неделя), 50 млн рублей (-51%), 178 тысяч зрителей, 9317 сеансов

Комедия Резо Гигинеишвили довела свою кассу до 187 млн рублей, обошла итоговые сборы мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье» (185 млн рублей) и заняла шестое место в списке самых кассовых релизов 2019 года. Очевидно, не за горами и взятие пятой строчки — сборы военной мелодрамы «Спасти Ленинград» (195 млн рублей) «Трезвый водитель» превзойдет еще до начала следующего уик-энда.

7. «Как приручить дракона 3» (6-я неделя), 34 млн рублей (-28%), 162 тысячи зрителей, 4006 сеансов Этот мультфильм уже решил все свои прокатные задачи, но очень кстати начавшиеся каникулы помогают ему держаться на плаву. Общие сборы самого кассового релиза DreamWorks в России после шести недель проката составляют 1,674 млрд рублей, фильм уверенно занимает вторую строчку в списке самых кассовых релизов 2019 года — после, понятно, «Т-34» (2,255 млрд рублей).

8. «Капитан Марвел» (4-я неделя), 30 млн рублей (-61%), 109 тысяч зрителей, 4376 сеансов

В копилке «Капитана Марвел» после четырех недель проката 1,122 млрд рублей. Это позволяет комиксу замкнуть топ-3 лидеров отечественного бокс-офиса текущего года. Однако график фильма показывает, что результата «Доктора Стрэнджа» (1,3 млрд рублей) достичь не удастся. Более реалистичная цель для «Капитана» — отметка 1,2 млрд рублей.

9. «Пляжный бездельник» (1-я неделя), 19 млн рублей, 62 тысячи зрителей, 4371 сеанс

Комедия Хармони Корина почти с хирургической точностью повторила результат предыдущей картины автора — у «Отвязных каникул» в 2013-м году в первый уик-энд также было 19 млн рублей с учетом СНГ.

10. «Зеленая книга» (10-я неделя), 8,8 млн рублей (-35%), 30 тысяч зрителей, 1064 сеансов Сборы драмеди Питера Фаррелли достигли 552 млн рублей. Уже ставшие дежурными дополнения: у «Книги» второй в топ-10 показатель средней посещаемости (28 человек на сеансе) и вторая наработка на сеанс (8048 рублей). И то, и другое больше только у «Как приручить дракона 3» — 40 человек и 8429 рублей соответственно.