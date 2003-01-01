Арья в крови: HBO показал 3 новых ролика к финалу «Игры престолов»

Финальный сезон самого долгожданного сериала в мире стартует уже 14 апреля (15 апреля — на «Амедиатеке»), и канал HBO умело нагнетает атмосферу. 1 апреля он добавил 3 новых видео на Youtube-канал «Игры престолов»: два промо-ролика и сюжет о создании спецэффектов.

Четырехминутное видео о процессе создания визуальных эффектов продолжает серию роликов «Внутри „Игры престолов“», ранее в ней выходили сюжеты о каскадерах, гриме и операторской работе. В ролике VFX-продюсер сериала Стив Куллбэк и супервайзер Джо Бауэр говорят о вызовах, которые стояли перед командой художников в последнем сезоне.

«Вместе» показывает приготовление к последней битве в Винтерфелле. Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) говорит о том, что «мы или будем сражаться вместе, или умрем».