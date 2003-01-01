Арья в крови: HBO показал 3 новых ролика к финалу «Игры престолов»

СегодняОбсудить0

Финальный сезон самого долгожданного сериала в мире стартует уже 14 апреля (15 апреля — на «Амедиатеке»), и канал HBO умело нагнетает атмосферу. 1 апреля он добавил 3 новых видео на Youtube-канал «Игры престолов»: два промо-ролика и сюжет о создании спецэффектов.

Четырехминутное видео о процессе создания визуальных эффектов продолжает серию роликов «Внутри „Игры престолов“», ранее в ней выходили сюжеты о каскадерах, гриме и операторской работе. В ролике VFX-продюсер сериала Стив Куллбэк и супервайзер Джо Бауэр говорят о вызовах, которые стояли перед командой художников в последнем сезоне.

«Вместе» показывает приготовление к последней битве в Винтерфелле. Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) говорит о том, что «мы или будем сражаться вместе, или умрем».

«Выживание» также посвящен моментам перед финальной схваткой. Также мы видим крепость в огне и окровавленную Арью Старк.

Последний сезон «Игры престолов» начинается 15 апреля на «Амедиатеке», посмотреть его можно по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Софи Тернер о гонорарах в «Игре престолов»: разные, но справедливые

Сегодня

HBO выпустит документальный фильм о создании «Игры престолов»

28 марта

Эмилия Кларк рассказала о борьбе за жизнь во время съемок «Игры престолов»

22 марта

Подкаст «В предыдущих сериях»: Что нас ждет в финале «Игры престолов»?

8 марта

Главное сегодня

Арья в крови: HBO показал 3 новых ролика к финалу «Игры престолов»

Сегодня

Бокс-офис России: «Дамбо» стартовал на уровне «Алисы в Зазеркалье»

Сегодня

Стивен Кинг похвалил ремейк «Кладбища домашних животных»

Сегодня

Юбилеи апреля: От «Безумного Макса» до «Кладбища домашних животных»

Вчера

Сериалы апреля: Финал «Игры престолов», продолжение «Сабрины» и проекты Джордана Пила

28 марта

Софи Тернер о гонорарах в «Игре престолов»: разные, но справедливые

Сегодня

Шардоне для зомби: Трейлер фильма «Мертвые не умирают» Джима Джармуша

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании