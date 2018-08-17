Стивен Кинг похвалил ремейк «Кладбища домашних животных»

«Это *** здорово! Это действительно хороший фильм. Такое выросшее, взрослое кино. Не про то, как 12 полуголых подростков погибают в летнем лагере. […] Они проделали отличную работу. Я видел все эти реакции в сети, когда люди поняли, что [в новой версии] машина сбивает не того, и подумал: „Ох уж эта публика…“ Это безумие. Вы можете поехать по шоссе 301 и попасть в Тампу, а можете выбрать шоссе 17 и попасть в Тампу. В обоих случаях вы окажетесь в Тампе! (Смеется.) Понимаете, к чему я?», — так писатель Стивен Кинг отозвался о новом «Кладбище домашних животных».

В основу лег роман Кинга, который был экранизирован через шесть лет после выхода, в 1989 году. В новом ремейке будут играть Джейсон Кларк и Эми Саймец. Режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер переписали историю, и Кинг смотрит на перемены с воодушевлением. О том, как король ужасов отзывается об экранизациях своих произведений, читайте здесь, а о самых культовых — тут.

Изначально писатель не собирался даже выпускать роман о мистическом кладбище, возвращающем мертвецов к жизни, настолько тревожным и грустным он получился. Кинг решил, что не стоит публиковать книгу, и убрал рукопись в стол. Роман пролежал с конца 1970-х до 1983 года, пока Кингу не пришлось вернуться к «Кладбищу» из-за проблем с издательским контрактом. Об этом он рассказал в интервью EW.

«Я подписал этот *** контракт с Doubleday. Старым добрым Doubleday тех дней. Он назывался „Авторский инвестиционный план“, и его идея была простой: „Мы платим вам 50 тысяч долларов в год, и вы платите налоги только с этого контракта“. И для пары детей, у которых никогда не было денег, 50 тысяч казались огромной суммой».

Со временем контракт стал тяготить писателя, который к началу 1980-х уже был автором нескольких бестселлеров и претендовал на большие гонорары. Когда он попытался завершить невыгодное сотрудничество, оказалось, что по условиям контракта он должен отдать Doubleday еще один роман. «И всё это обрекло наш мир на „Кладбище домашних животных“».

«Кладбище домашних животных» выходит в российский прокат 4 апреля.

Источник: EW