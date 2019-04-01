Софи Тернер о гонорарах в «Игре престолов»: разные, но справедливые

СегодняОбсудить0

Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер считает, что всем артистам «Игры престолов» платят по справедливости. Зарплаты в сериале обсуждают с прошлого лета, когда стало известно, что некоторые артисты получают больше за эпизод, чем другие. Так, Кит Харингтон и Эмилия Кларк в последнем сезоне заработали по 500 тысяч долларов за эпизод, в то время как сама Тернер и Мэйси Уильямс — по 175 тысяч. В разговоре с Harper’s Bazaar актриса решила расставить точки над «i».

«Кит получает больше, чем я, но у него и сюжетная линия больше. В последних сериях у него был какой-то безумный график — 70 ночных съемок, у меня так много не было. И я ему говорю: „Знаешь, что… оставь эти деньги себе“».

Эпизоды, о которых говорит Тернер, скорее всего связаны со съемками финальной битвы, в которой ее персонаж, Санса Старк, не принимает активного участия. В том же интервью Тернер отметила, что будет бороться за равную оплату труда там, где это уместно, и уже приняла inclusion rider на своих проектах.

Последний сезон «Игры престолов» начинается 15 апреля на «Амедиатеке», посмотреть его можно по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: IndieWire

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Эмилия Кларк рассказала о борьбе за жизнь во время съемок «Игры престолов»

22 марта

HBO выпустит документальный фильм о создании «Игры престолов»

28 марта

Создатели «Игры престолов» рассказали о происхождении Короля Ночи

27 марта

Софи Тернер и Мэйси Уильямс рассказали о съемках в «Игре престолов»

27 марта

Главное сегодня

Арья в крови: HBO показал 3 новых ролика к финалу «Игры престолов»

Сегодня

Бокс-офис России: «Дамбо» стартовал на уровне «Алисы в Зазеркалье»

Сегодня

Стивен Кинг похвалил ремейк «Кладбища домашних животных»

Сегодня

Юбилеи апреля: От «Безумного Макса» до «Кладбища домашних животных»

Вчера

Сериалы апреля: Финал «Игры престолов», продолжение «Сабрины» и проекты Джордана Пила

28 марта

Софи Тернер о гонорарах в «Игре престолов»: разные, но справедливые

Сегодня

Шардоне для зомби: Трейлер фильма «Мертвые не умирают» Джима Джармуша

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании