Софи Тернер о гонорарах в «Игре престолов»: разные, но справедливые

Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер считает, что всем артистам «Игры престолов» платят по справедливости. Зарплаты в сериале обсуждают с прошлого лета, когда стало известно, что некоторые артисты получают больше за эпизод, чем другие. Так, Кит Харингтон и Эмилия Кларк в последнем сезоне заработали по 500 тысяч долларов за эпизод, в то время как сама Тернер и Мэйси Уильямс — по 175 тысяч. В разговоре с Harper’s Bazaar актриса решила расставить точки над «i».

«Кит получает больше, чем я, но у него и сюжетная линия больше. В последних сериях у него был какой-то безумный график — 70 ночных съемок, у меня так много не было. И я ему говорю: „Знаешь, что… оставь эти деньги себе“».

Эпизоды, о которых говорит Тернер, скорее всего связаны со съемками финальной битвы, в которой ее персонаж, Санса Старк, не принимает активного участия. В том же интервью Тернер отметила, что будет бороться за равную оплату труда там, где это уместно, и уже приняла inclusion rider на своих проектах.

Последний сезон «Игры престолов» начинается 15 апреля на «Амедиатеке», посмотреть его можно по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: IndieWire