Джим Керри нарисовал карикатуру на Муссолини и поссорился с его внучкой

Джим Керри в последние годы рисует чаще, чем играет. 30 марта он опубликовал в Twitter рисунок, изображающий казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи с подписью: «Если вам интересно, к чему приводит фашизм, просто спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты». Изображение подвешенной вверх ногами пары оскорбило Алессандру Муссолини, внучку диктатора и ультраправого политика с неофашистскими взглядами. «Ты ублюдок», — ответила Муссолини под этим твитом.

Ее реплика набрала более 15 тысяч лайков и послужила началом жаркого спора. Так, в ветку пришел популярный политический комментатор Эван О’Коннелл, который написал Алессандре: «Думаю, вы путаете Джима Керри с вашим кровожадным дедом». Муссолини ответила через 15 минут: «Или с кем-то из твоей семьи…»

Когда минуту спустя О’Коннелл написал, что его «дед сражался, чтобы освободить Европу от таких людей, как ваш дед», Муссолини спросила: «Вы ждете аплодисментов?» Как и бывает с художниками, Джим Керри все сказал своим рисунком и не стал вмешиваться в ход беседы.