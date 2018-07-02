Джим Керри нарисовал карикатуру на Муссолини и поссорился с его внучкой

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Джим Керри в последние годы рисует чаще, чем играет. 30 марта он опубликовал в Twitter рисунок, изображающий казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи с подписью: «Если вам интересно, к чему приводит фашизм, просто спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты».

Изображение подвешенной вверх ногами пары оскорбило Алессандру Муссолини, внучку диктатора и ультраправого политика с неофашистскими взглядами. «Ты ублюдок», — ответила Муссолини под этим твитом.

Ее реплика набрала более 15 тысяч лайков и послужила началом жаркого спора. Так, в ветку пришел популярный политический комментатор Эван О’Коннелл, который написал Алессандре: «Думаю, вы путаете Джима Керри с вашим кровожадным дедом». Муссолини ответила через 15 минут: «Или с кем-то из твоей семьи…»

Когда минуту спустя О’Коннелл написал, что его «дед сражался, чтобы освободить Европу от таких людей, как ваш дед», Муссолини спросила: «Вы ждете аплодисментов?»

Как и бывает с художниками, Джим Керри все сказал своим рисунком и не стал вмешиваться в ход беседы.

Картины Керри и прежде становились предметом противоречивых дискуссий. В ноябре 2018-го он рассказал, что не боится терять фанатов из-за своих политических взглядов:. В частности, актер открыто выступает против политики президента Трампа. Его он изобразил в одной из предыдущих своих работ.

Сейчас актер занят в сериале «Шучу» Мишеля Гондри. Это его первая роль с 2016 года. В этом году выйдет анимационный фильм «Соник в кино», где Керри озвучивает злого доктора Роботника.

Источник: IndieWire

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