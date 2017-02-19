Шардоне для зомби: Трейлер фильма «Мертвые не умирают» Джима Джармуша

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Вышел первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Действие картины происходит в маленьком городке, где в один день начинается зомби-апокалипсис. В отличие от прочих фильмов о живых мертвецах, у Джармуша зомби влечет не только к плоти, но и к тому, что представляло интерес во время их нормальной жизни, например к кофе и шардоне.

Превратившимся в зомби жителям города противостоят трое полицейских, роли которых исполняют Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер. Помимо них в картине сыграли Стив Бушеми, Селена Гомес, Калеб Лэндри Джонс, а также супруга режиссера Сара Драйвер. Тильда Суинтон играет персонажа, напоминающего о Беатрикс Киддо из «Убить Билла» — зомби она противостоит с самурайским мечом. Джармуш также пригласил знакомых по его прошлым фильмам музыкантов — Игги Попа, Тома Уэйтса и рэпера RZA. В двухминутном видео звездный состав картины назван «лучшей командой зомби, которая когда-либо распадалась на части».

Фильм Джармуша называют вероятным претендентом на участие в Каннском кинофестивале, который пройдет с 14 по 25 мая. Старт проката в США намечен на 14 июня 2019 года.

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