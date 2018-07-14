Кристофер Нолан отметил 80-летие Бэтмена с фанатами

30 марта Бэтмену исполнилось 80 лет. В этот день голливудский кинотеатр Universal Cinema AMC устроил показ трилогии Кристофера Нолана в формате IMAX с 70-миллиметровой пленки. Событие заняло весь день: помимо семи с половиной часов, что длится сама трилогия, полтора часа между фильмами потребовалось, для того чтобы зарядить пленку в проектор. Между вторым и третьим фильмами на сцену вышел сам режиссер и ответил на вопросы фанатов.

Нолан пошутил, что, слава богу, никогда не смотрел прежде трилогию разом, и в субботу тоже решил не оставаться на киномарафон. Правда, вместе с художником-постановщиком Нэйтаном Краули ему пришлось посмотреть подряд «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь», когда он готовился снимать третий фильм. Нолан считает, что этого достаточно, но, возможно, когда-нибудь он посмотрит всю трилогию вместе с детьми.

Режиссер впервые рассказал о том, что сцена, в которой бэтмобиль врезается в мусоровоз, снята с использованием миниатюрных моделей. «Думаю, никто так этого и не заметил».

Нолан отметил, что с самого начала выбрал Кристиана Бэйла на главную роль, но рассматривал и других актеров. «Киллиан Мёрфи, которого я видел в фильме Дэнни Бойла „28 дней спустя“, прошел экранные пробы на роль Бэтмена, и на самом деле у него вышло замечательно. Так что мы решили взять его на роль Пугала».

Еще Нолан рассказал, как классический «Супермен» Ричарда Доннера помог ему убедить продюсеров не торопиться и отдать экранное время на развитие персонажа.

«[Благодаря фильму Доннера] я мог сказать: «Ну, Кристофер Рив не надевал костюм вплоть до 53-й минуты фильма. На самом деле это неверные сведения. Он делает это чуть раньше».

На вопрос о том, покончил ли он с Бэтменом, режиссер ответил с усмешкой: «Скорее, он покончил со мной».

Источник: THR

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