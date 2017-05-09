Дэвид Харбор не верит в секс у Хеллбоя

Исполнитель роли Хеллбоя Дэвид Харбор поделился своим мнением о личной жизни персонажа. В первых двух фильмах, поставленных Гильермо дель Торо, его герой влюблялся в бывшего агента ЦРУ Лиз Шерман в исполнении Сэльмы Блэр. Харбор сомневается, что Хеллбой смог бы позволить себе такие отношения.

«Одна из наиболее интересных для меня вещей в фильмах Гильермо дель Торо — это то, что у него [Хеллбоя] была возлюбленная, так? Но я как раз думаю, что Хеллбой не может встречаться с человеком. Он вряд ли смог бы заняться сексом с человеческим существом, поскольку это наверняка обернулось бы катастрофой из-за его демонических причинных мест».

Роль Хеллбоя — первая супергеройская работа Харбора. Ранее он появился в «Отряде самоубийц» Дэвида Эйра и «Зеленом Шершне» Мишеля Гондри, но в обоих фильмах играл простых людей. Роль сверхъестественного существа из ада натолкнула актера на размышления об одиночестве.

«Я хотел исследовать это одиночество и, знаете, эти искушения… Если вы создаете темный мир как бестия апокалипсиса, у вас может быть секс. У вас может быть девушка. И вы можете жить своей жизнью. Но, чтобы жить в мире людей и защищать человечество, вы должны принести в жертву часть собственной природы, вашей сущности».

Новый «Хеллбой» режиссера Нила Маршалла с участием звезды «Очень странных дел» выходит на российские экраны 11 апреля и будет соревноваться в прокате с другим фильмом по комиксам — «Шазамом!», премьера которого состоится 4 апреля.

Источник: IndieWire