Джая Кортни вернут в новый «Отряд самоубийц»

Джай Кортни заявил, что вернется к роли Капитана Бумеранга в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна. Австралиец Кортни был первым актером, который сыграл этого персонажа в расширенной вселенной DC.

«Мы начинаем съемки через несколько месяцев. Пока ничего не могу об этом рассказывать, но Бумеранга вы точно увидите вновь», — рассказал актер в интервью Business Insider.

В марте продюсер Питер Сафран сообщил, что фильм Джеймса Ганна будет не сиквелом, а перезапуском франшизы с другими персонажами. В ребуте появятся Король Акул, Крысолов, Человек-в-Горошек и Миротворец. Однако некоторые старые герои перекочуют в новый фильм: подтвержден Дэдшот в исполнении Идриса Эльбы (вместо Уилла Смита), также ходят слухи об участии Марго Робби в роли Харли Квинн и Юэля Киннамана в роли Рика Флага. Неизвестно, будет ли картина Ганна учитывать события предыдущего фильма, или герои начнут с чистого листа.

Капитан Бумеранг — суперзлодей из комиксов издательства DC, один из врагов Флэша. Персонаж впервые появился в 1960 году, его способность — изготавливать и метать бумеранги. В фильме «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра Капитан Бумеранг — вор и алкоголик. Джай Кортни описывал своего героя как «абсолютное быдло».

Премьера обновленного «Отряда самоубийц» намечена на 4 августа 2021 года. Сразу после съемок фильма с героями DC Ганн вернется к «Стражам Галактики. Часть 3».

Источник: Business Insider