Джая Кортни вернут в новый «Отряд самоубийц»

СегодняОбсудить0

Джай Кортни заявил, что вернется к роли Капитана Бумеранга в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна. Австралиец Кортни был первым актером, который сыграл этого персонажа в расширенной вселенной DC.

«Мы начинаем съемки через несколько месяцев. Пока ничего не могу об этом рассказывать, но Бумеранга вы точно увидите вновь», — рассказал актер в интервью Business Insider.

В марте продюсер Питер Сафран сообщил, что фильм Джеймса Ганна будет не сиквелом, а перезапуском франшизы с другими персонажами. В ребуте появятся Король Акул, Крысолов, Человек-в-Горошек и Миротворец. Однако некоторые старые герои перекочуют в новый фильм: подтвержден Дэдшот в исполнении Идриса Эльбы (вместо Уилла Смита), также ходят слухи об участии Марго Робби в роли Харли Квинн и Юэля Киннамана в роли Рика Флага. Неизвестно, будет ли картина Ганна учитывать события предыдущего фильма, или герои начнут с чистого листа.

Капитан Бумеранг — суперзлодей из комиксов издательства DC, один из врагов Флэша. Персонаж впервые появился в 1960 году, его способность — изготавливать и метать бумеранги. В фильме «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра Капитан Бумеранг — вор и алкоголик. Джай Кортни описывал своего героя как «абсолютное быдло».

Премьера обновленного «Отряда самоубийц» намечена на 4 августа 2021 года. Сразу после съемок фильма с героями DC Ганн вернется к «Стражам Галактики. Часть 3».

Источник: Business Insider

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Джеймс Ганн перезапустит «Отряд самоубийц»

18 марта

Король Акул и Человек-в-Горошек войдут в состав нового «Отряда самоубийц»

8 марта

Харли Квинн может появиться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

18 февраля

Новый «Бэтмен» и сиквел «Отряда самоубийц» выйдут в 2021 году

31 января

Главное сегодня

Джая Кортни вернут в новый «Отряд самоубийц»

Сегодня

Цирк со слонами: Зачем Disney переcнимает собственную мультклассику

26 марта

Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле «Тихого места»

Вчера

Марк Хэмилл озвучит Чаки в ремейке «Детских игр»

Вчера

Люди в черном: Как «Матрица» повлияла на стиль и моду

24 марта

Стали известны лауреаты 32-й кинопремии «Ника»

30 марта

Подкаст «В предыдущих сериях»: «Жизнь после смерти» Рики Джервэйса

30 марта
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании