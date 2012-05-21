Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле «Тихого места»

Звезда сериала «Острые козырьки» и нолановского «Начала» ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к Эмили Блант, которая возвращается в мир тварей, вынудивших человечество не производить никаких громких звуков. Джон Красински снова напишет сценарий и сядет в режиссерское кресло.

Вместе с Блант в картине также появятся Милли Симмондс и Ноа Джуп, сыгравшие детей главных героев в первом фильме. Что за роль достанется Киллиану Мерфи, пока не уточняется — известно лишь, что это будет мужчина с загадочными намерениями, который присоединится к семье выживших.

«Тихое место» вышло в марте 2018 года и стало настоящей сенсацией: при бюджете в 17 млн долларов картина собрала более 340 миллионов в мировом прокате.

Съемки «Тихого места 2» начнутся этим летом. Продюсируют картину помимо того же Красински Эндрю Форм, Брэдли Фуллер и Майкл Бэй. Российская премьера намечена на 14 мая 2020 года.

Источник: THR