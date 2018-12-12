Марк Хэмилл озвучит Чаки в ремейке «Детских игр»

Одноименный хоррор 1988 года стал прародителем франшизы о злобной кукле Чаки, убивавшей всех подряд, потому что в нее вселилась душа маньяка Чарльза Ли Рэя. Единственный, кто раскусил злобного Чаки — маленький Энди, которому подарили куклу. Накал страстей наступает тогда, когда дух убийцы собирается переселиться из куклы в человека.

Марк Хэмилл сообщил о том, что подарит голос новому Чаки, у себя в Твиттере — специально для посетителей WonderСon, где будет представлен проект. «Люди, расскажу вам о своем лучшем друге», — гласит подпись к твиту, а в видео Хэмилл делает свое важное заявление.

«Если хотите знать, кто озвучит Чаки в новых „Детских играх“ — вы смотрите на него! Жду-не дождусь, когда смогу оживить такого культового персонажа — и сделать его таким, каким вы его еще не видели. „Детские игры“ выйдут этим летом, мы знатно повеселимся, и помните: Чаки больше, чем игрушка — он ваш лучший друг».