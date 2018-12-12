Марк Хэмилл озвучит Чаки в ремейке «Детских игр»

Одноименный хоррор 1988 года стал прародителем франшизы о злобной кукле Чаки, убивавшей всех подряд, потому что в нее вселилась душа маньяка Чарльза Ли Рэя. Единственный, кто раскусил злобного Чаки — маленький Энди, которому подарили куклу. Накал страстей наступает тогда, когда дух убийцы собирается переселиться из куклы в человека.
Марк Хэмилл сообщил о том, что подарит голос новому Чаки, у себя в Твиттере — специально для посетителей WonderСon, где будет представлен проект. «Люди, расскажу вам о своем лучшем друге», — гласит подпись к твиту, а в видео Хэмилл делает свое важное заявление.
«Если хотите знать, кто озвучит Чаки в новых „Детских играх“ — вы смотрите на него! Жду-не дождусь, когда смогу оживить такого культового персонажа — и сделать его таким, каким вы его еще не видели. „Детские игры“ выйдут этим летом, мы знатно повеселимся, и помните: Чаки больше, чем игрушка — он ваш лучший друг».
Продюсер ремейка Дэвид Катценберг также порадовался участию Хэмилла в проекте. «Нам невероятно повезло, что такая культовая личность озвучит культового персонажа. Марк прекрасный актер, его знают и по множеству озвученных героев. Он очень энергично принял наш вызов».
Хэмилл, действительно, известен не только как Люк Скайуокер, но и, скажем, голос Джокера в «Бэтмен: Убийственная шутка», Мегатрона в мини-сериалах про Трансформеров, Болотной Твари в сериале «Лига справедливости» и более сотни других анимационных персонажей.
Вместе с Хэмиллом в новой версии «Детских игр» играет Обри Плаза — ей досталась роль матери-одиночки Карен, которая и подарила куклу своему сыну Энди (Гэбриел Бейтман). Режиссером ремейка стал Ларс Клевберг («Полароид»), сценарий написал Тайлер Бертон Смит («Кунг Фьюри 2»), а в продюсерах помимо Катценберга — Сет Грэм-Смит, автор мэшапов «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Гордость и предубеждение и зомби».
В российский прокат «Детские игры» должны выйти 20 июня 2019 года.
Источник: THR
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