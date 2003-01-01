Стали известны лауреаты 32-й кинопремии «Ника»

В Москве прошла ежегодная церемония вручения премии «Ника». Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» лидировал по количеству номинаций (12), но в итоге одержал победу лишь в четырех категориях, включая «Лучшая режиссерская работа» и «Открытие год» (Рома Зверь).
Лучшим фильмом дирекция кинопремии признала драму «Война Анны», а Марту Козлову, исполнительницу главной роли, отметили призом за «Лучшую женскую роль». Среди актеров награду разделили Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех») и Алексей Серебряков («Ван Гоги»).
Специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получил грузинский постановщик Отар Иоселиани. Премию «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год вручили сериалу «Домашний арест».
Список лауреатов этого года выглядит следующим образом:
«Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени»
«Александр Галич. Навсегда отстегните ремни»
«Белая мама»
Алексей Серебряков, «Ван Гоги»
Евгений Цыганов, «Человек, который удивил всех»
Степан Девонин, «Сердце мира»
Марта Козлова, «Война Анны»
Наталья Кудряшова, «Человек, который удивил всех»
Ирина Старшенбаум, «Лето»
Юрий Кузнецов, «Человек, который удивил всех»
Александр Горчилин, «Лето»
Филипп Гуревич, «История одного назначения»
Дмитрий Поднозов, «Сердце мира»
Кирилл Серебренников, «Лето»
Алексей Герман-мл., «Довлатов»
Наташа Меркулова и Алексей Чупов, «Человек, который удивил всех»
Алексей Федорченко, «Война Анны»
Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский, «История одного назначения»
Наташа Меркулова и Алексей Чупов, «Человек, который удивил всех»
Наталия Мещанинова и Алексей Федорченко, «Война Анны»
Леонид Десятников и Алексей Сергунин, «Ван Гоги»
Рома Зверь и Герман Осипов, «Лето»
Владимир Комаров и Ацуо Мацумото, «Война Анны»
«Хрусталь» (Белоруссия)
«Берлин — Аккурган» (Узбекистан)
«Ласковое безразличие мира» (Казахстан)
«Мунабия» (Киргизия)
«Прекрасная коррупция» (Молдавия)
Рома Зверь (мужская роль) — «Лето»
Александр Горчилин (режиссер) — «Кислота»
Марта Козлова (женская роль) — «Война Анны»
Источник: Кино-Театр.ру