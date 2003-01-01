Стали известны лауреаты 32-й кинопремии «Ника»

В Москве прошла ежегодная церемония вручения премии «Ника». Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» лидировал по количеству номинаций (12), но в итоге одержал победу лишь в четырех категориях, включая «Лучшая режиссерская работа» и «Открытие год» (Рома Зверь).

Лучшим фильмом дирекция кинопремии признала драму «Война Анны», а Марту Козлову, исполнительницу главной роли, отметили призом за «Лучшую женскую роль». Среди актеров награду разделили Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех») и Алексей Серебряков («Ван Гоги»).

Специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получил грузинский постановщик Отар Иоселиани. Премию «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год вручили сериалу «Домашний арест».

Список лауреатов этого года выглядит следующим образом: