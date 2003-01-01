Стали известны лауреаты 32-й кинопремии «Ника»

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В Москве прошла ежегодная церемония вручения премии «Ника». Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» лидировал по количеству номинаций (12), но в итоге одержал победу лишь в четырех категориях, включая «Лучшая режиссерская работа» и «Открытие год» (Рома Зверь).

Лучшим фильмом дирекция кинопремии признала драму «Война Анны», а Марту Козлову, исполнительницу главной роли, отметили призом за «Лучшую женскую роль». Среди актеров награду разделили Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех») и Алексей Серебряков («Ван Гоги»).

Специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получил грузинский постановщик Отар Иоселиани. Премию «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год вручили сериалу «Домашний арест».

Список лауреатов этого года выглядит следующим образом:

Лучший игровой фильм

«Война Анны»
«Довлатов»
«История одного назначения»
«Лето»
«Человек, который удивил всех»

«Война Анны»«Война Анны»

Лучший неигровой фильм

«Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени»
«Александр Галич. Навсегда отстегните ремни»
«Белая мама»

Лучший анимационный фильм

«Знаешь, мама, где я был?»
«Гофманиада»
«Митина любовь»

«Знаешь, мама, где я был?»«Знаешь, мама, где я был?»

Лучшая мужская роль

Алексей Серебряков, «Ван Гоги»
Евгений Цыганов, «Человек, который удивил всех»
Степан Девонин, «Сердце мира»

Лучшая женская роль

Марта Козлова, «Война Анны»
Наталья Кудряшова, «Человек, который удивил всех»
Ирина Старшенбаум, «Лето»

Марта Козлова в фильме «Война Анны»Марта Козлова в фильме «Война Анны»

Лучшая мужская роль второго плана

Юрий Кузнецов, «Человек, который удивил всех»
Александр Горчилин, «Лето»
Филипп Гуревич, «История одного назначения»
Дмитрий Поднозов, «Сердце мира»

Лучшая женская роль второго плана

Елена Коренева, «Ван Гоги»
Юлия Ауг, «Лето»
Ирина Горбачева, «История одного назначения»

Елена Коренева в фильме «Ван Гоги»Елена Коренева в фильме «Ван Гоги»

Лучшая режиссерская работа

Кирилл Серебренников, «Лето»
Алексей Герман-мл., «Довлатов»
Наташа Меркулова и Алексей Чупов, «Человек, который удивил всех»
Алексей Федорченко, «Война Анны»

Лучшая сценарная работа

Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский, «История одного назначения»
Наташа Меркулова и Алексей Чупов, «Человек, который удивил всех»
Наталия Мещанинова и Алексей Федорченко, «Война Анны»

«История одного назначения»«История одного назначения»

Лучшая операторская работа

Юрий Клименко, «Ван Гоги»
Владислав Опельянц, «Лето»
Алишер Хамидходжаев, «Война Анны»

Лучшая музыка к фильму

Леонид Десятников и Алексей Сергунин, «Ван Гоги»
Рома Зверь и Герман Осипов, «Лето»
Владимир Комаров и Ацуо Мацумото, «Война Анны»

«Ван Гоги»«Ван Гоги»

Лучшая работа звукорежиссера

«Лето»
«Война Анны»
«Кислота»

Лучшая работа художника

«Довлатов»
«Война Анны»
«Лето»

«Довлатов»«Довлатов»

Лучшая работа художника по костюмам

«История одного назначения»
«Лето»
«Довлатов»

Лучшая работа режиссера монтажа

«Лето»
«Сердце мира»
«Война Анны»

«Лето»«Лето»

Лучший фильм стран СНГ и Балтии

«Хрусталь» (Белоруссия)
«Берлин — Аккурган» (Узбекистан)
«Ласковое безразличие мира» (Казахстан)
«Мунабия» (Киргизия)
«Прекрасная коррупция» (Молдавия)

Открытие года

Рома Зверь (мужская роль) — «Лето»
Александр Горчилин (режиссер) — «Кислота»
Марта Козлова (женская роль) — «Война Анны»

Рома Зверь в фильме «Лето»Рома Зверь в фильме «Лето»

Источник: Кино-Театр.ру

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