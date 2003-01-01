Ридли Скотт и Сигурни Уивер похвалили авторов спектакля «Чужой»

На прошедших выходных в сети огромную популярность набрал школьный спектакль, сделанный по мотивам фильма «Чужой». Постановка получилась настолько качественной, что привлекла внимание режиссера картины Ридли Скотта и исполнительницы главной роли Сигурни Уивер. Они похвалили создателей, а Скотт даже предложил в будущем сделать театральную версию «Гладиатора».
«Преклоняюсь перед вашей креативностью, воображением и решительностью, благодаря которым вы смогли создать столь амбициозное представление, — написал режиссер. — Ограничения зачастую приносят лучшие результаты, потому что воображение и решительность способны превзойти нехватку чего угодно и проложить дорогу вперед — ВСЕГДА».
«Спасибо, что сделали „Чужого“, я польщен, — добавил Скотт. — Scott Free направит вам небольшую финансовую помощь для повторного выступления. Может, в следующий раз ваша команда сделает „Гладиатора“».
Уивер записала видеопослание, где рассказала, что школьная постановка также понравилась Джеймсу Кэмерону и сценаристу Уолтеру Хиллу:
Всю постановку придумал учитель театра Перфекто Куерво, большой поклонник оригинальной ленты, которой в этом году как раз исполнилось 40 лет. На протяжении двух месяцев он работал над сценарием, чтобы органично перенести ее на сцену школьного театра. В итоге получилась достоверная адаптация, куда было добавлено несколько сцен, чтобы дать время для смены декораций. При этом все, от костюмов до декораций, создавалось с нуля своими руками и с применением всех возможных материалов.
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