Ридли Скотт и Сигурни Уивер похвалили авторов спектакля «Чужой»

На прошедших выходных в сети огромную популярность набрал школьный спектакль, сделанный по мотивам фильма «Чужой». Постановка получилась настолько качественной, что привлекла внимание режиссера картины Ридли Скотта и исполнительницы главной роли Сигурни Уивер. Они похвалили создателей, а Скотт даже предложил в будущем сделать театральную версию «Гладиатора».

«Преклоняюсь перед вашей креативностью, воображением и решительностью, благодаря которым вы смогли создать столь амбициозное представление, — написал режиссер. — Ограничения зачастую приносят лучшие результаты, потому что воображение и решительность способны превзойти нехватку чего угодно и проложить дорогу вперед — ВСЕГДА».

«Спасибо, что сделали „Чужого“, я польщен, — добавил Скотт. — Scott Free направит вам небольшую финансовую помощь для повторного выступления. Может, в следующий раз ваша команда сделает „Гладиатора“».