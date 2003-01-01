Трейлеры недели: Маленькие зомби, король монстров и магазин единорогов

СегодняОбсудить0

«UglyDolls. Куклы с характером»

UglyDolls — милые плюшевые куклы-игрушки, ставшие в свое время чрезвычайно популярными. Голливуд, понятное дело, не мог пройти мимо и начал работу над экранизацией, пригласив в озвучку несколько звезд разной величины. В итоге получилась история о том, как важно не бояться быть не таким, как все.

«Встреча с Горбачевым»

Режиссер Вернер Херцог берет интервью у Михаила Горбачева. Знаменитый кинематографист расспрашивает последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР о его самых важных, по мнению интервьюера, достижениях: прекращении холодной войны, прекращении контроля Советским Союзом Восточной Европы и объединение Германии.

«Годзилла 2: Король монстров»

Новый ролик демонстрирует зрителю всю красоту разнообразных кайдзю, населяющих сиквел. Они элегантно парят в воздухе, сцепляются в жестокой схватке, плюются раскаленной плазмой и в целом выглядят внушительно и эпично. И да, все это под мотив милой песни «Somewhere over the Rainbow».

«Дикарь»

Золотодобывающий город на границе Китая и Северной Кореи, северные склоны горы Пэкту. Место с суровыми погодными условиями и с ещё более суровыми криминальными элементами. Полицейский под прикрытием давно следит за орудующей здесь бандой грабителей и убийц, что приводит его к смертельному противостоянию с превосходящими силами преступников на фоне разыгравшейся метели. В главных ролях — ведущие артисты как зрительского, так и фестивального китайского кино.

«Дора и Затерянный город»

Полнометражный фильм, основанный на детском мультсериале «Даша-путешественница». В новой версии главная героиня стала подростком. Почти всю свою жизнь она прожила в джунглях вместе с родителями-исследователями и давно чувствует себя как рыба в воде среди диких животных, с легкостью ориентируясь в лесу, всегда готовая к любой опасности. Однако в скором времени ей придется столкнуться с самым странным испытанием — обыкновенной школой. В школе она чувствует себя не в своей тарелке и не знает, как себя правильно вести. Возможность проявить себя появляется одновременно с таинственным исчезновением родителей. Теперь Дора вместе со своей верной обезьянкой Бутсом и кузеном Диего должна отправиться на поиски родных и разгадать секрет древней цивилизации.

«Идеальное свидание»

Ной Сентинео превращается в главную звезду романтических комедий Netflix. Он уже играл бойфренда в фильмах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Сьерра Берджесс — неудачница», а теперь изображает обычного парня, который мечтает о красивой подружке и дорогой машине. Чтобы достигнуть поставленных целей, он создает мобильное приложение, благодаря которому любая девушка сможет «арендовать» его в качестве бойфренда.

«Магазин единорогов»

Новая звезда Marvel Бри Ларсон в 2017 году дебютировала в полнометражной режиссуре с милой картиной о девушке, которая очень не хотела становиться взрослой. Премьера фильма прошла на кинофестивале в Тороно, но до кинотеатров он так и добрался. В итоге проект подхватил Netflix, который и выпустит его 5 апреля.

«Мы — маленькие зомби»

Получивший на кинофестивале Санденс приз за оригинальность не хоррор, как можно решить по названию, а музыкальная драма. Одним солнечным днем четверо 13-леток встречаются в токийском крематории. У всех четверых погибли родители, и ребята стали сиротами в один день. Вроде бы, дети должны скорбеть, но больше не чувствуя эмоций, они решают создать рок-группу под названием «Маленькие зомби». Из мусора, найденного на помойке, друзья по несчастью мастерят себе вычурные костюмы, вещи из дома превращаются в музыкальные инструменты, а их маленькая компания — в группу моральной поддержки.

«Сдается комната»

Главная бабушка современного хоррора Лин Шэй на этот раз в триллере не про потустороннюю угрозу, а вполне реальную. Похоронив мужа, одинокая вдова Джойс решает сдавать комнаты в своем доме, чтобы немного подзаработать и отвлечься. Вскоре к ней заселяется интересный мужчина, который, несмотря на активную симпатию со стороны хозяйки, начинает крутить роман с молодой соседкой. Просто необходимо поставить нахалку на место, поэтому Джойс идет на крайние меры.

«Сотня», шестой сезон

Пост-апокалиптический сериал возвращается с шестым сезоном. Земля окончательно стала необитаемой, так что выжившие вынуждены оставить родную планету и солнечную систему ради нового дома. Но смогут ли они положить начало процветающей цивилизации или разрушительная природа человечества даст о себе знать и на новом месте?

«Сумеречная зона»

«Сумеречная зона» — культовый фантастический сериал-антология, на котором выросло не одно поколение зрителей. Именно из него, во многом, вышло «Черное зеркало». CBS All Access и Джордан Пил представили собственную версию знаменитого проекта, где ремейки классических эпизодов перемешаны с новыми, странными и удивительными историями.

«Убивая Еву», второй сезон

«Убивая Еву», подкравшись совершенно незаметно, в итоге стал одним из лучших сериалов 2018 года. История о игре в кошки-мышки между убийцей и сотрудницей спецслужб приглянулась критикам и зрителям, так что продолжение не заставило себя ждать. Ева и Вилланель начинают новую игру.

«Человек будущего»

Трогательная романтическая комедия, вновь доказывающая, что любви все возрасты покорны. Он переживает о будущем и готовится к концу света, а она не может забыть прошлое. Но вместе они смогут вспомнить, что значит — жить настоящим.

«Эль Чикано»

История «мексиканского Бэтмена», уличного мстителя, ведущего одиночную войну против банд. Когда полицейский Диего Хернандес понимает, что законными способами картель не победить, он надевает маску, садится на мотоцикл и едет разбираться с проблемами лично и с особой жестокостью.

Смотрите также

Трейлеры недели: Ип Ман, возвращение в Дедвуд и джентльмен Джек

22 марта

Трейлеры недели: Прощание с сыном, образование и искусство самообороны

15 марта

Трейлеры недели: Зубастики, плохой коп и поиски Стива Маккуина

1 марта

Трейлеры недели: Тройная угроза, тройная граница и роковой патруль

15 февраля

Главное сегодня

Режиссер четвертых «Мстителей» предостерег зрителей от спойлеров

Сегодня

Ушла из жизни режиссер Аньес Варда

Сегодня

«Зомби по имени Шон»: Анархия в Соединенном Королевстве

Вчера

Авторы хорроров «Русалка» и «Невеста» снимут фильм об Иване Грозном

Сегодня

Трейлеры недели: Маленькие зомби, король монстров и магазин единорогов

Сегодня

Ридли Скотт и Сигурни Уивер похвалили авторов спектакля «Чужой»

Сегодня

Что смотреть дома: «Дамбо», «Убивая Еву» и «Бамблби»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании