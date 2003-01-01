Трейлеры недели: Маленькие зомби, король монстров и магазин единорогов

«UglyDolls. Куклы с характером»

UglyDolls — милые плюшевые куклы-игрушки, ставшие в свое время чрезвычайно популярными. Голливуд, понятное дело, не мог пройти мимо и начал работу над экранизацией, пригласив в озвучку несколько звезд разной величины. В итоге получилась история о том, как важно не бояться быть не таким, как все.

«Встреча с Горбачевым»

Режиссер Вернер Херцог берет интервью у Михаила Горбачева. Знаменитый кинематографист расспрашивает последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР о его самых важных, по мнению интервьюера, достижениях: прекращении холодной войны, прекращении контроля Советским Союзом Восточной Европы и объединение Германии.

«Годзилла 2: Король монстров»

Новый ролик демонстрирует зрителю всю красоту разнообразных кайдзю, населяющих сиквел. Они элегантно парят в воздухе, сцепляются в жестокой схватке, плюются раскаленной плазмой и в целом выглядят внушительно и эпично. И да, все это под мотив милой песни «Somewhere over the Rainbow».

«Дикарь»

Золотодобывающий город на границе Китая и Северной Кореи, северные склоны горы Пэкту. Место с суровыми погодными условиями и с ещё более суровыми криминальными элементами. Полицейский под прикрытием давно следит за орудующей здесь бандой грабителей и убийц, что приводит его к смертельному противостоянию с превосходящими силами преступников на фоне разыгравшейся метели. В главных ролях — ведущие артисты как зрительского, так и фестивального китайского кино.

«Дора и Затерянный город»

Полнометражный фильм, основанный на детском мультсериале «Даша-путешественница». В новой версии главная героиня стала подростком. Почти всю свою жизнь она прожила в джунглях вместе с родителями-исследователями и давно чувствует себя как рыба в воде среди диких животных, с легкостью ориентируясь в лесу, всегда готовая к любой опасности. Однако в скором времени ей придется столкнуться с самым странным испытанием — обыкновенной школой. В школе она чувствует себя не в своей тарелке и не знает, как себя правильно вести. Возможность проявить себя появляется одновременно с таинственным исчезновением родителей. Теперь Дора вместе со своей верной обезьянкой Бутсом и кузеном Диего должна отправиться на поиски родных и разгадать секрет древней цивилизации.

«Идеальное свидание»

Ной Сентинео превращается в главную звезду романтических комедий Netflix. Он уже играл бойфренда в фильмах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Сьерра Берджесс — неудачница», а теперь изображает обычного парня, который мечтает о красивой подружке и дорогой машине. Чтобы достигнуть поставленных целей, он создает мобильное приложение, благодаря которому любая девушка сможет «арендовать» его в качестве бойфренда.

«Магазин единорогов»

Новая звезда Marvel Бри Ларсон в 2017 году дебютировала в полнометражной режиссуре с милой картиной о девушке, которая очень не хотела становиться взрослой. Премьера фильма прошла на кинофестивале в Тороно, но до кинотеатров он так и добрался. В итоге проект подхватил Netflix, который и выпустит его 5 апреля.

«Мы — маленькие зомби»

Получивший на кинофестивале Санденс приз за оригинальность не хоррор, как можно решить по названию, а музыкальная драма. Одним солнечным днем четверо 13-леток встречаются в токийском крематории. У всех четверых погибли родители, и ребята стали сиротами в один день. Вроде бы, дети должны скорбеть, но больше не чувствуя эмоций, они решают создать рок-группу под названием «Маленькие зомби». Из мусора, найденного на помойке, друзья по несчастью мастерят себе вычурные костюмы, вещи из дома превращаются в музыкальные инструменты, а их маленькая компания — в группу моральной поддержки.

«Сдается комната»

Главная бабушка современного хоррора Лин Шэй на этот раз в триллере не про потустороннюю угрозу, а вполне реальную. Похоронив мужа, одинокая вдова Джойс решает сдавать комнаты в своем доме, чтобы немного подзаработать и отвлечься. Вскоре к ней заселяется интересный мужчина, который, несмотря на активную симпатию со стороны хозяйки, начинает крутить роман с молодой соседкой. Просто необходимо поставить нахалку на место, поэтому Джойс идет на крайние меры.

«Сотня», шестой сезон

Пост-апокалиптический сериал возвращается с шестым сезоном. Земля окончательно стала необитаемой, так что выжившие вынуждены оставить родную планету и солнечную систему ради нового дома. Но смогут ли они положить начало процветающей цивилизации или разрушительная природа человечества даст о себе знать и на новом месте?

«Сумеречная зона»

«Сумеречная зона» — культовый фантастический сериал-антология, на котором выросло не одно поколение зрителей. Именно из него, во многом, вышло «Черное зеркало». CBS All Access и Джордан Пил представили собственную версию знаменитого проекта, где ремейки классических эпизодов перемешаны с новыми, странными и удивительными историями.

«Убивая Еву», второй сезон

«Убивая Еву», подкравшись совершенно незаметно, в итоге стал одним из лучших сериалов 2018 года. История о игре в кошки-мышки между убийцей и сотрудницей спецслужб приглянулась критикам и зрителям, так что продолжение не заставило себя ждать. Ева и Вилланель начинают новую игру.

«Человек будущего»

Трогательная романтическая комедия, вновь доказывающая, что любви все возрасты покорны. Он переживает о будущем и готовится к концу света, а она не может забыть прошлое. Но вместе они смогут вспомнить, что значит — жить настоящим.

«Эль Чикано»