Режиссер четвертых «Мстителей» предостерег зрителей от спойлеров

Перед выходом «Войны бесконечности» братья Руссо написали письмо фанатам с просьбой не раскрывать раньше времени детали сюжета. В этом году, уверен Джо Руссо, надо будет писать новое послание, чтобы зрители случайно не подхватили в сети спойлер к четвертым «Мстителям». По словам режиссера, в новом блокбастере их очень много.

«В какой-то момент, я уверен, мы напишем письмо с просьбой держаться от интернета подальше, — говорит Руссо. — Как мне кажется, в этом фильме, по сравнению с прошлым, еще больше спойлеров. Сейчас существует культура, где все хотят получить всё прямо сейчас, и ситуация только ухудшается».

«Социальные сети объединили мир, информацию долетает за несколько секунд, — продолжает режиссер. — Если вы следили за историей 10 лет, то лучше вам защитить себя. Лучше смотреть ничего не зная. Я уговариваю людей посмотреть фильм в первые выходные, потому что уверен: как только фильм появится в кинотеатрах, то все сразу же появится и в сети».

Режиссер, для которого «Финал» станет четвертым совместным проектом с Marvel, также похвалил студию за то, что она смогла создать вокруг своих проектов культуру просмотра кино на большом экране.

«Как мне кажется, лучшее, что сделала Marvel — оживила зрителя, — продолжает режиссер. — Поход на фильм Marvel в первый уик-енд напоминает рок-концерт. Есть ощущение сообщества. Там есть люди, которые смеются, болеют за персонажей и следят за историей сообща. Я такого не видел за пределами „Звездных войн“. У многих очень сильная эмоциональная связь».

Сюжет четвертых «Мстителей» держится в строгой тайне и Руссо всеми силами скрывает любые подробности. Он, однако, признался, что «Финал» будет отличаться от «Войны бесконечности» по духу и тону. Героем прошлого фильма стал Танос, но продолжение будет рассказано с новой точки зрения.

Источник: Box Office Pro