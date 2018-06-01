Ушла из жизни режиссер Аньес Варда

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Во Франции, в возрасте 90 лет, скончалась сценарист, продюсер и режиссер Аньес Варда. Она ушла из жизни дома в окружении семьи. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Варда родилась 30 мая 1928 года в Брюсселе. В университете Париж-Сорбонна она изучала литературу и психологию, а в Школе Лувра — историю искусств. Первоначально Варда хотела стать музейным куратором, но после окончания курса фотографии изменила свои планы. Довольно быстро создав себе репутацию первоклассного фотографа, Варда стала официальным фотографом Театрального фестиваля в Авиньоне и Национального народного театра, а затем продолжила карьеру в качестве фотожурналиста.

В 1955 году она дебютировала в режиссуре с картиной «Пуэнт-Курт», предвосхитив возникновение французской Новой волны в кинематографе. В 1962-м вышла ее вторая полнометражная работа — «Клео от 5 до 7». Варда не ограничивала себя одним направлением, и снимала короткометражное, игровое и документальное кино в самых разных стилях. Ее кинематографический почерк Варда отличался документальным реализмом, интересом к социальным вопросам и теме феминизма, а также ярко выраженным экспериментальным подходом.

Ее документальная картина «Лица, деревни» в 2018-м была номинирована на премию «Оскар». В том же году американская киноакадемия вручила Варда почетную премию за вклад в кинематограф.

Премьера последнего режиссерского проекта Варда, автобиографического документального фильма «Варда от Аньес», прошла в рамках Берлинского кинофестиваля.

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