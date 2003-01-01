Авторы хорроров «Русалка» и «Невеста» снимут фильм об Иване Грозном

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Создатели хорроров «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых» и «Пиковая дама: Черный обряд» Иван Капитонов и Святослав Подгаевский начали работу над новым фильмом ужасов «Иван грозный». Сценарий проекта основан на мрачных историях и легендах, окружающих противоречивую фигуру русского правителя.

Иван IV Васильевич, прозванный Грозным — великий князь московский и всея Руси с 1533 года, впоследствии ставший первым царем всея Руси. Именно при нем случился самый большой прирост территории Русского государства, когда были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды.

Однако история запомнила его как жестокого и кровожадного правителя. Создатели фильма планируют рассмотреть эпоху Грозного через призму хоррора.

«Запускаемый проект — уникальное соединение фактуры русского Средневековья: боярские палаты, низкие своды, всполохи огней и любимый зрителями во всем мире жанровый аттракцион, — говорит Капитонов. — Удивительный факт — при создании образа графа Дракулы голливудские кинематографисты использовали образ Ивана Грозного из великой картины Сергея Михайловича Эйзенштейна. Мы очень бережно работаем с историческим материалом и сделаем все возможное, чтобы картина получилась живой, многогранной и по-настоящему страшной».

«Мы привыкли мыслить смело и радикально, добавил Подгаевский. — Есть мощная и яркая история, которую хочется рассказать людям, и мы очень надеемся, что сможем найти правильную интонацию, чтобы максимально расширить аудиторию и привлечь в кинотеатры как можно больше зрителей».

Съемки картины пройдут в Москве, Александровской слободе и Казани, в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана IV.

Источник: Пресс-служба QS Films и «Централ Партнершип»

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