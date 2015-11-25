Джоэл Коэн экранизирует трагедию Уильяма Шекспира «Макбет»

СегодняОбсудить0

Джоэл Коэн, половина знаменитого режиссерского дуэта братьев Коэн, работает над полнометражной адаптацией пьесы Уильяма Шекспира «Макбет». Коэн напишет сценарий и поставит картину. Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон планируют исполнить в фильме главные роли.

«Макбет» — одна из самых известных трагедий Шекспира. Основанная на реальной истории шотландского короля, она рассказывает о жажде власти и ее разрушительной силе. В центре сюжета шотландский лорд Макбет, которого три ведьмы убеждают, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло как способ достижения своих целей — и за это ему впоследствии придется поплатиться жизнью.

Пьеса неоднократно экранизировалась — самая первая попытка перенести знаменитую историю на экран датируется 1908 годом. В 1948-м свою версию представил Орсон Уэлсс. В 2015 году вышел «Макбет» Джастина Курзеля, где главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

В ближайшем будущем Вашингтон планирует вернуться к режиссуре и заняться постановкой драмы «Журнал для Джордана» (Journal For Jordan) с Майклом Б. Джорданом. Также актер намерен сыграть главную в остросюжетной ленте «Мелочи».

МакДорманд недавно завершила съемки в новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер». С 31 мая зрители смогут услышать актрису в сериале «Благие знамения», где она изобразила Глас Божий.

Источник: Deadline

Смотрите также

Шекспир в космосе: Неочевидные экранизации пьес Уильяма Ш.

25 ноября 2015

Майкл Б. Джордан сыграет 400-летнего человека в фильме «Мафусаил»

26 марта

Ной Сентинео может сыграть Хи-Мэна в ремейке «Властелинов вселенной»

21 марта

Приквел «Клана Сопрано» выйдет осенью 2020 года

15 марта

Главное сегодня

Ушла из жизни режиссер Аньес Варда

Сегодня

«Зомби по имени Шон»: Анархия в Соединенном Королевстве

Вчера

Авторы хорроров «Русалка» и «Невеста» снимут фильм об Иване Грозном

Сегодня

Режиссер четвертых «Мстителей» предостерег зрителей от спойлеров

Сегодня

Актеры «Дамбо» — о новом цирке Тима Бёртона

27 марта

Что смотреть дома: «Дамбо», «Убивая Еву» и «Бамблби»

Сегодня

Джоэл Коэн экранизирует трагедию Уильяма Шекспира «Макбет»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании