Джоэл Коэн экранизирует трагедию Уильяма Шекспира «Макбет»

Джоэл Коэн, половина знаменитого режиссерского дуэта братьев Коэн, работает над полнометражной адаптацией пьесы Уильяма Шекспира «Макбет». Коэн напишет сценарий и поставит картину. Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон планируют исполнить в фильме главные роли.

«Макбет» — одна из самых известных трагедий Шекспира. Основанная на реальной истории шотландского короля, она рассказывает о жажде власти и ее разрушительной силе. В центре сюжета шотландский лорд Макбет, которого три ведьмы убеждают, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло как способ достижения своих целей — и за это ему впоследствии придется поплатиться жизнью.

Пьеса неоднократно экранизировалась — самая первая попытка перенести знаменитую историю на экран датируется 1908 годом. В 1948-м свою версию представил Орсон Уэлсс. В 2015 году вышел «Макбет» Джастина Курзеля, где главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

В ближайшем будущем Вашингтон планирует вернуться к режиссуре и заняться постановкой драмы «Журнал для Джордана» (Journal For Jordan) с Майклом Б. Джорданом. Также актер намерен сыграть главную в остросюжетной ленте «Мелочи».

МакДорманд недавно завершила съемки в новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер». С 31 мая зрители смогут услышать актрису в сериале «Благие знамения», где она изобразила Глас Божий.

Источник: Deadline