Тайка Вайтити снимется с Райаном Рейнольдсом в экшен-комедии «Свободный»

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Режиссер третьего «Тора» Тайка Вайтити присоединился к актерскому составу комедийного боевика «Свободный». Райан Рейнольдс исполнит в фильме главную роль. Мэтт Либерман и Зак Пенн написали сценарий. Шон Леви занимает режиссерское кресло проекта.

В фильме также снимаются Уткарш Амбудкар, Джоди Комер, Джо Кири и Лил Релл.

«Свободный» — история рядового сотрудника крупного банка (Рейнольдс), погрязшего в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

Компания Рейнольдса Maximum Effort спродюсирует проект совместно с Леви, Грегом Берланти и Сарой Шехтер.

Вайтити и Рейнольдс ранее уже снимались вместе: новозеландский постановщик сыграл друга главного героя в фильме «Зеленый Фонарь».

Сейчас Вайтити заканчивает работу над своим новым режиссерским проектом — картиной «Кролик Джоджо», где он сыграл вымышленного Адольфа Гитлера. Он также озвучил дроида IG-88 в сериале Disney+ «Мандалорец».

Источник: Deadline

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