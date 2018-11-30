Том Хэнкс может сыграть менеджера Элвиса Пресли

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Звезда «Кода Да Винчи» Том Хэнкс ведет переговоры со студией Warner относительно съемок в новом безымянном фильме База Лурмана. Актеру предлагают роль полковника Тома Паркера в биографической картине о жизни и карьере Элвиса Пресли.

Лурман поставит картину. Крэйг Пирс, работавший с режиссером над фильмами «Мулен Руж» и «Ромео + Джульетта», написал сценарий совместно с Лурманом.

Полковник Том Паркер — легендарная фигура американской музыкальной индустрии. В 1955 году он познакомился с молодым Элвисом Пресли и уже через год заключил с будущим королем рок-н-ролла эксклюзивный контракт. Паркер взял на себя управление всеми делами Пресли в области шоу-бизнеса. В скором времени он заключил сделку с звукозаписывающим лейблом RCA и помог музыканту начать карьеру в кино.

Лурман изначально планировал пригласить на роль Паркера крупную звезду, но Пресли у него сыграет молодой актер, еще не успевший примелькаться. Сейчас режиссер занят поисками подходящего исполнителя, способного воплотить музыканта на большом экране.

Лурман рассчитывает приступить к съемкам уже в этом году.

В ближайшее время Хэнкс начнет съемки в фантастической картине «BIOS». В 2019 году зрители смогут увидеть актера в военной драме «Грейхаунд» и биографическом фильме «Прекрасный день по соседству». Хэнкс также вновь озвучил ковбоя Вуди в четвертой «Истории игрушек», которая увидит свет 20 июня.

Источник: Variety

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