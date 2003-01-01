Трейлер «Страшных историй»: Кошмары большие и малые

«Страшные истории для рассказа в темноте» — экранизация хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммелла, продюсерский проект Гильермо дель Торо. Сюжет вращается вокруг таинственной книги некой Сары Беллоус. На ее страницах скрываются жуткие истории о монстрах, готовых в любой момент вырваться в мир и поближе познакомиться с нерадивым читателем.

При создании трилогии, первая часть которой увидела свет в 1984 году, Шварц черпал вдохновение из фольклора и городских легенд. Автор потратил год на написание каждой книги, которые впоследствии были проиллюстрированы мрачными рисунками Гаммелла. Именно из-за иллюстраций книги долгое время считались слишком страшными для детей и постоянно попадали под запреты, что только подогревало интерес читателей.

Каждая книга — сборник коротких рассказов на разные темы с названиями вроде «Большой Палец», «Маленькая черная собачка», «Мертвая рука» и «Кладбищенский суп».

Андре Овредал, режиссер триллера «Охотники на троллей», поставил картину по сценарию Кевина и Дэна Хейгмена.