Amazon Prime купил «Золотую Орду» с Юлией Пересильд

Стриминговый сервис Amazon Prime Video приобрел у кинокомпании «Марс Медиа» права на показ 16-серийного фильма «Золотая Орда», премьера которого состоялась год назад на Первом канале. Это масштабная история о Древней Руси конца XIII века, находящейся под монголо-татарским игом. Избавиться от него мечтает великий князь Ярослав, но его родной брат Борис и старший сын Владимир против этой идеи. Тем временем в столицу Руси прибывает посланник Орды Менгу-Темир. Он должен угнать тысячи русских воинов, но внезапно влюбляется в жену Бориса, Устинью, и готов оставить значительную часть воинов, если ему отдадут княгиню. Ярослав не готов пойти на такое, зато Борис соглашается в надежде на княжеский престол.

Главные роли в «Золотой Орде» сыграли Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Сабина Ахмедова и Сергей Пускепалис. Всего в проекте задействовано более 20 000 актеров. Съемки проходили в Москве и Крыму, были построены грандиозные декорации, например площадь специально возведенного города Владимира составила 5000 кв. м.

Создатели «Золотой Орды» вдохновились на подобный проект британо-канадским сериалом «Тюдоры» и фильмами Чжан Имоу «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Важно, что ни один из персонажей не имеет реального прототипа. Вся история — полностью художественный вымысел.

Ожидается, что «Золотая Орда» появится на Amazon Prime Video в мае. Еще сериал продан для показа в Японии (NHK), на Ближнем Востоке (Dubai Media), а в конце 2019 — начале 2020 года выйдет на европейских телеканалах.

До этого Amazon Prime также купил у «Марс Медиа» сериалы «Великая» и «Григорий Р.».