Paramount выпустит продолжение сериала «Секс в большом городе»

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Телекомпания Paramount Television приобрела права на экранизацию нового романа Кендес Бушнелл «Есть ли еще секс в городе?» («Is There Still Sex in the City?») — продолжения «Секса в большом городе». На основе книги, которая поступит в продажу 6 августа, планируется сделать новый сериал о любовной жизни женщин за 50.

Бушнелл напишет сценарий пилотного эпизода и возьмет на себя функции исполнительного продюсера. Проект покажет, как 50-летние женщины ищут любовь в современном мире, используют Tinder, отдыхают с подругами, разбираются с мужьями (настоящими и бывшими) и детьми. Действие, как и в случае оригинала, развернется в Нью-Йорке.

Премьера «Секса в большом городе» состоялась на канале HBO в июне 1998 года. Проект просуществовал шесть сезонов и завершился в феврале 2004-го. В центре сюжета — четыре закадычные подруги Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта . Четыре яркие личности, четыре взгляда на жизнь и четыре способа преодоления проблем. Независимые жительницы Нью-Йорка, смело перешагнувшие тридцатилетний рубеж, уверены в себе и откровенны друг с другом.

Героини легко обсуждали вопросы секса, любви и карьеры, а в самом сериале регулярно поднимались темы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма и роли женщины в современном обществе.

После закрытия сериала вышло два полнометражных продолжения, а в 2013 году канал CW выпустил приквел «Дневники Кэрри».

Подробнее о «Сексе в большом городе» КиноПоиск рассказывал в рубрике «Культовые сериалы».

Источник: Variety

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