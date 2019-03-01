Бенедикт Камбербэтч снимется в военной драме «1917»

Звезда «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбербэтч получил роль в военной драме Сэма Мендеса «1917». Кристи Уилсон-Кирнс («Страшные сказки») написала сценарий фильма совместно с Мендесом, который занимает режиссерское кресло картины.

Действие фильма развернется в период Первой мировой войны. Джордж МакКэй и Дин-Чарльз Чепмен исполнят в проект главные роли — двух молодых солдат британской армии, оказавшихся на передовой. Фильм расскажет об одном дне из их жизни в окопах.

Вместе с Камбербэтчем к актерскому составу проекта присоединились Марк Стронг, Колин Фёрт, Ричард Мэдден и Эндрю Скотт.

«1917» спродюсирует кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners, а выпустят фильм студии DreamWorks и Universal.

Съемки картины стартуют 1 апреля и пройдут в Англии и Шотландии.

Недавно Камбербэтч закончил съемки в шпионской драме «Железная кора». С 31 мая его голос можно будет услышать в сериале Amazon «Благие знамения», где актер озвучил Сатану.

Источник: Deadline