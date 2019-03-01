Звезда «Доктора Кто» снимется в приквеле «Игры престолов»

Джон Симм, известный зрителю по роли Мастера в «Докторе Кто», примет участие в съемках сериала «Долгая ночь» — приквела «Игры престолов». Вместе с Симмом к актерскому составу проекта присоединились Маркиз Родригез («Люк Кейдж»), Ричард МакКейб («Острые козырьки») и Дикси Эгерикс («Патрик Мелроуз»).

Они появятся на экране вместе с Наоми Уоттс, Джошем Уайтхаусом, Наоми Аки, Денисом Гофом, Джейми Кэмпбеллом Бауэром, Шейлой Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алексом Шарпом и Тоби Регбо.

Режиссерское кресло приквела занимает С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами «Декстер», «Джессика Джонс», «Мост» и «Винил». Джордж Р. Р. Мартин написал сценарий сериала совместно с Джейн Голдман («Дом странных детей мисс Перегрин»). Голдман также же возьмет на себя функции шоураннера проекта.

Канал HBO пока официально не объявил название сериала, но, согласно Мартину, проект должен называться «Долгая ночь» — в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение.

Приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе и тайну происхождения Белых ходоков.

Источник: Deadline