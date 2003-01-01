Отомстить за маму Бэмби: Реакция на постеры четвертых «Мстителей»

Студия Marvel начала полноценную подготовку к выходу своего главного проекта — блокбастера «Мстители: Финал». На днях в сети появилось 32 постера с героями киновселенной, живыми и мертвыми. На Reddit заметили, что если расположить постеры в определенном порядке, то появляется эффект, что персонажи поворачивают голову:

Остальные пользователи сети решили, что отомстить надо не только за Баки и Черную Пантеру, но также за Альфа, маму Бэмби, Муфасу и много кого еще. Мама из «Бэмби»:

А также Дамблдор.

Нед Старк из «Игры престолов»:

И другие мертвые оттуда же.

Уилсон из «Изгоя»:

Юный падаван из «Мести ситхов»:

Боб из второго сезона «Очень странных дел»:

PS Vita:

Сеймур из «Футурамы»:

Забытые лица киновселенной: Эдвард Нортон и Теренс Ховард:

Знакомые из других франшиз: Дэдпул и Логан:

Стоик Обширный из мультфильма «Как приручить дракона»: