Отомстить за маму Бэмби: Реакция на постеры четвертых «Мстителей»

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Студия Marvel начала полноценную подготовку к выходу своего главного проекта — блокбастера «Мстители: Финал». На днях в сети появилось 32 постера с героями киновселенной, живыми и мертвыми. На Reddit заметили, что если расположить постеры в определенном порядке, то появляется эффект, что персонажи поворачивают голову:

Остальные пользователи сети решили, что отомстить надо не только за Баки и Черную Пантеру, но также за Альфа, маму Бэмби, Муфасу и много кого еще.

Мама из «Бэмби»:

Муфаса из «Короля Льва»:

Разные герои «Гарри Поттера»:

А также Дамблдор.

Нед Старк из «Игры престолов»:

И другие мертвые оттуда же.

Альф:

Щенок из «Джона Уика»:

Бинго-Бонго из «Головоломки»:

Уилсон из «Изгоя»:

Эрик из «Черной Пантеры»:

Гусь из «Лучшего стрелка»:

Гуся из «Капитана Марвел»:

Юный падаван из «Мести ситхов»:

Боб из второго сезона «Очень странных дел»:

PS Vita:

«Защитники»:

Кенни из «Южного парка»:

Сеймур из «Футурамы»:

Финал сериала «Остаться в живых»:

Плащ из «Доктора Стрэнджа»:

Забытые лица киновселенной: Эдвард Нортон и Теренс Ховард:

Знакомые из других франшиз: Дэдпул и Логан:

И «Новые мутанты»:

Стоик Обширный из мультфильма «Как приручить дракона»:

Динозавр из «Мира Юрского периода 2»:

Люк Скайуокер из «Последних джедаев»:

И, разумеется, Стэн Ли.

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