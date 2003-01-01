Отомстить за маму Бэмби: Реакция на постеры четвертых «Мстителей»

Студия Marvel начала полноценную подготовку к выходу своего главного проекта — блокбастера «Мстители: Финал». На днях в сети появилось 32 постера с героями киновселенной, живыми и мертвыми. На Reddit заметили, что если расположить постеры в определенном порядке, то появляется эффект, что персонажи поворачивают голову:
Остальные пользователи сети решили, что отомстить надо не только за Баки и Черную Пантеру, но также за Альфа, маму Бэмби, Муфасу и много кого еще.
Мама из «Бэмби»:
Муфаса из «Короля Льва»:
Разные герои «Гарри Поттера»:
А также Дамблдор.
Нед Старк из «Игры престолов»:
И другие мертвые оттуда же.
Альф:
Щенок из «Джона Уика»:
Бинго-Бонго из «Головоломки»:
Уилсон из «Изгоя»:
Эрик из «Черной Пантеры»:
Гусь из «Лучшего стрелка»:
Гуся из «Капитана Марвел»:
Юный падаван из «Мести ситхов»:
Боб из второго сезона «Очень странных дел»:
PS Vita:
Кенни из «Южного парка»:
Сеймур из «Футурамы»:
Финал сериала «Остаться в живых»:
Плащ из «Доктора Стрэнджа»:
Забытые лица киновселенной: Эдвард Нортон и Теренс Ховард:
Стоик Обширный из мультфильма «Как приручить дракона»:
Динозавр из «Мира Юрского периода 2»:
Люк Скайуокер из «Последних джедаев»:
И, разумеется, Стэн Ли.