Завершились съемки комедии «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

Кевин Смит объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» — продолжения комедии «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». «ГОТОВО! — написал режиссер. — Прошлой ночью, после 21 съемочного дня (столько же, сколько почти 26 лет назад потребовалось для „Клерков“), мы закончили магнум опус Askewniverse — „Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка“! Спасибо моей новоорлеанской команде, актерам и особенно Джейсону Мьюзу за его выдающуюся игру».
Джей и Молчаливый Боб впервые появились в дебютном фильме Смита «Клерки» в 1994 году. Торговцы травкой и полные противоположности, они быстро стали любимчиками фанатов и в 2001-м получили собственный проект «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», где Джей и Боб отправились в Голливуд, чтобы остановить экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.
«Перезагрузка» станет прямым продолжением первого фильма. Неугомонные приятели вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит перезапуск «Пыхаря и Хроника».
Дата премьеры комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» пока не сообщается.
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