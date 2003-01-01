Завершились съемки комедии «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

Джей и Молчаливый Боб впервые появились в дебютном фильме Смита «Клерки» в 1994 году. Торговцы травкой и полные противоположности, они быстро стали любимчиками фанатов и в 2001-м получили собственный проект «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», где Джей и Боб отправились в Голливуд, чтобы остановить экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.

«Перезагрузка» станет прямым продолжением первого фильма. Неугомонные приятели вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит перезапуск «Пыхаря и Хроника».

Дата премьеры комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» пока не сообщается.