Сандра Буллок могла сыграть в «Матрице» главную роль

Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура признался в беседе с The Wrap, что на ранней стадии производства «Матрицы» Нео чуть не стал женщиной. По его словам, в поисках подходящей звезды создатели обратились к Сандре Буллок, которой предложили возглавить борьбу против машин.

«Мы много с кем общались, я не помню, — говорит Ди Бонавентура. — Мы были в отчаянии. Пришли к Сэнди Буллок и сказали: „Сделаем Нео девочкой“. Мы с Джоэлом Силвером работали с Сэнди над „Разрушителем“, и она была и остается моим хорошим другом. Все было просто. Мы отослали ей сценарий, чтобы посмотреть, вдруг проект ее заинтересует. И если так, то мы бы попытались все поменять».

«Матрица» может и заинтересовала Буллок, но она все равно не согласилась на участие в проект. Впоследствии, в 2009 году, актриса рассказала, что ей предлагали роль Тринити. Возможно, тогда между Буллок и продюсерами возникло недопонимание, в результате чего пол Нео остался неизмененным.

«Он просто тогда ей не подошел, — продолжает продюсер. — Так что из этого ничего не вышло».

Ди Бонавентура отметил, что студия Warner не торопилась давать «Матрице» зеленый свет. Руководству считало, что столь амбициозному фантастическому проекту требуется звезда. Прежде чем остановить свой выбор на Киану Ривзе (который снимался с Буллок в «Скорости»), на роль Нео рассматривали Брэда Питта, Леонардо ДиКаприо и Уилла Смита. Параллельно Арнольду Шварценеггеру и Майклу Дугласу предлагали сыграть Морфеуса.

«Не думаю, что я стал бы что-то менять, — заметил Ди Бонавентура. — Чем крупнее звезда, тем больше шанс, что студия даст согласие. Так что мы начали с самых крупных и пришли к Киану, который придал проекту толчок».

31 марта «Матрице» исполнится 20 лет. С момента выхода картина сестер Вачовски успела стать настоящей классикой фантастики. Сюжетные и технические приемы, появившиеся на большом экране в 1999 году, можно встретить в кино и по сей день.

Источник: The Wrap