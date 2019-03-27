Фонд кино будет устанавливать даты релиза крупных отечественных проектов

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В ходе итогового заседания коллегии Министерства культуры Владимир Мединский объявил, что Фонд кино отныне будет отвечать за планирование выхода в прокат важных для отечественной киноиндустрии проектов. По словам главы ведомства, организация должна контролировать даты релизов потенциально кассовых фильмов на праздниках и каникулах.

«На нас часто ругаются, что мы влияем на даты выхода фильмов в прокат в интересах потенциально успешных российских фильмов, — заявил Мединский. — Согласен, это надо решать системно, с участием всех участников кинорынка, в их же интересах. Здесь необходимо маркетинговое планирование рынка, продуманное распределение потенциальных российских кинохитов. К сожалению, раньше Фонд кино этим не занимался, а вот теперь фонд обязан этим заниматься».

Заявление Мединского продиктовано участившимися случаями, когда продюсеры и прокатчики используют министерство культуры для расчистки проката под собственные проекты. В начале марта это произошло с бельгийским мультфильмом «Королевский корги», которому отказали в прокатном удостоверение из-за выходившего в тот же день «Гурвинека».

Подробнее о ситуации с «Гурвинеком» КиноПоиск рассказывал здесь.

В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров предложила ограничить количество российских фильмов, получающих особые условия проката. Владимир Мединский, однако, не поддержал эту инициативу, назвав ее «нездоровым предложением».

Источник: «Ведомости»

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