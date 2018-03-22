Зомби-фильм Джима Джармуша выйдет в июне 2019-го

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«Мертвые не умирают», новый режиссерский проект Джима Джармуша, увидит свет 14 июня. В фильме снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Селена Гомеc, Тильда Суинтон, Хлои Севиньи, Стив Бушеми, Дэнни Гловер, Остин Роберт Батлер, Калеб Лэндри Джонс, Рози Перес, Игги Поп, RZA, Кэрол Кейн и Том Уэйтс.

Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что Джармуш готовит собственный фильм на зомби-тематику.

В июле 2018-го Мюррей рассказал в беседе с Philly.com о предстоящих съемках: «У меня намечается отличная работенка. Готовы? Это будет фильм о зомби. Джим Джармуш написал очень смешной сценарий зомби-фильма. И актерский состав у нас отличный. Снимать будут летом. И нет, сам я зомби не играю».

Если верить фотографиям со съемочной площадки, Драйвер и Мюррей сыграют полицейских небольшого городка, которые столкнулись с нашествием нежити.

Джошуа Астрачан и Картер Логан спродюсировали проект.

Источник: Variety

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