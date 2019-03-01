HBO выпустит документальный фильм о создании «Игры престолов»

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После завершения восьмого сезона «Игры престолов» канал HBO планирует показать полнометражный фильм «Игра престолов: Последний дозор» (Game of Thrones: The Last Watch). Джини Финлэй («Великая хип-хоп-мистификация») поставила проект, который расскажет о создании заключительного сезона популярного сериала.

Создатели и шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс спродюсировали картину.

Согласно HBO, «Последний дозор» — это не просто очередной фильм о создании, но смешная, трогательная и умная история о людях, которые создали целый мир, но в итоге были вынуждены распрощаться с ним. Для съемок документалки Финлэй получила полный доступ, благодаря чему ей удалось во всех деталях показать процесс производства.

Зрители увидят, как съемочная группа и актерский состав работали в тяжелых погодных условиях, сражались со сроками и фанатами, жаждущими узнать подробности сюжета.

Зрители HBO смогут увидеть «Последний дозор» 25 мая, после выхода последнего эпизода восьмого сезона «Игры престолов».

14 апреля заключительный сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

Источник: Deadline

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