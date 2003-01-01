Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ

В Москве состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Главным победителей награждения стал сериал ТНТ-Premier «Домашний арест». Проект Семена Слепакова одержал победу в восьми номинациях, включая «Лучший комедийный сериал». Исполнитель главной роли Павел Деревянко удостоился приза как лучший актер телевизионного фильма/сериала.

Лучшим полнометражным художественным фильмом ассоциация выбрала военную картину «Т-34». Специальный приз «За реализацию мечты продюсера» достался Пятому каналу за сериал «След».

Список лауреатов премии АПКиТ выглядит следующим образом:

Лучший телевизионный фильм (1—4 серии) — «Крепость Бадабер»

Лучший телевизионный мини-сериал (5—24 серий) — «Звоните ДиКаприо!» и «Обычная женщина»

Лучший телевизионный сериал (более 24 серий) — «Ищейка» и «Домашний арест»

Лучший телевизионный анимационный сериал — «Барбоскины»

Лучший актер телевизионного фильма/сериала — Павел Деревянко, «Домашний арест»

Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала — Анна Михалкова, «Обычная женщина»

Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале — Тимофей Трибунцев, «Домашний арест»

Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале — Альбина Тиханова, «Домашний Арест»

Лучший полнометражный художественный фильм — «Т-34»

Лучшая сценарная работа — «Домашний арест»

Лучшая режиссерская работа — Петр Буслов, «Домашний арест»

Лучшие визуальные эффекты — «Лучше, чем люди»

Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу — «Крепость Бадабер»

Лучшая операторская работа — Морад Абдель-Фаттах, «Желтый глаз тигра»

Лучшая работа художника-постановщика — «Крепость Бадабер»

Лучшая работа художника по костюмам — «Золотая орда»

Лучшая работа художника по гриму — «Лучше, чем люди»

Лучшая работа звукорежиссера — «Крепость Бадабер»

Лучшая работа режиссера монтажа — «Домашиный арест»

Лучший кастинг-директор — «Домашний арест»

Вручение премии АПКиТ проводится ежегодно с 2013 года. Номинанты премии были выбраны из числа всех телевизионных фильмов, премьеры которых состоялись в 2018-м на федеральных телеканалах. В этом году впервые рассматривались проекты, вышедшие на цифровых онлайн-площадках.

Источник: АПКиТ