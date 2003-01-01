Анджелина Джоли может сняться в «Вечных» студии Marvel

Звезда «Малефисенты» Анджелина Джоли ведет переговоры со студией Marvel относительно участия в блокбастере «Вечные». Кого именно сыграет актриса, не уточняется, но предполагается, что она исполнит роль Серси, известной способностями к трансмутации материи.

Режиссерское кресло проекта занимает Хлоя Чжао, постановщица независимой драмы «Наездник». Для нее «Вечные» станут первым крупнобюджетным проектом. Мэттью и Райан Фирпо работают над сценарием адаптации.

Вечные — раса суперлюдей, придуманная Джеком Кёрби и дебютировавшая на страницах комиксов Marvel в 1976 году. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов могущественных целестиалов и разделились на два вида — благородных Вечных и монструозных Девиантов.

Постепенно Вечные и Девианты отошли на задний план, став кем-то вроде богов для обычных людей, заполонивших планету. На протяжении тысячелетий они влияли на развитие человеческой цивилизации.

Вечные обладают невероятными суперспособностями. Практически бессмертные, многие представители расы наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

17 октября 2019 года зрители смогут увидеть Джоли в фильме «Малефисента: Владычица тьмы».

Источник: THR