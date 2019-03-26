Создатели «Игры престолов» рассказали о происхождении Короля Ночи

Авторы и шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс рассказали в беседе с Entertainment Weekly о происхождении Короля Ночи. Сценаристы признались, что повелитель армии мертвых, неумолимо надвигающейся на Вестерос, появился в попытке придумать предысторию Белых ходоков, ведь в книгах Джорджа Р.Р. Мартина такого персонажа просто не было.

«Это было довольно логично, когда откатываешься назад во времени, создаешь предысторию всего, — говорит Уайсс. — Мы видели, что могут Белые ходоки, мы видели как появляются новые ходоки, как они создают вихтов. Если откатиться достаточно далеко назад, то появляется вопрос: кто создал их?»

«Нам всегда нравилась идея, что они не воплощение некого космического зла, существовавшее с начала времен, но что у Белых ходоков есть история, — продолжает сценарист. — Словно нечто легендарное, мифологическое и постоянное не всегда было таким. У них есть понятная цель, как у войн, которые мы видим на экране. Это все результат действий людей, существ, с четкой мотивацией».

Происхождение Короля Ночи было раскрыто в шестом сезоне. Тогда выяснилось, что его много тысяч лет назад создали Дети леса, использовав для этого обычного человека. Они пронзили его сердце куском драконьего стекла, чтобы на свет появился монстр, способный остановить нашествие Первых людей.