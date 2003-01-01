Трейлер мультфильма «Angry Birds в кино 2»: Свиньи и птицы заодно

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В первом фильме птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считают, что все должны почувствовать на себе силу холода и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

В основе фильма — игра «Angry Birds» финской компании Rovio, которая была необычайно популярна на заре смартфонов. Первый фильм «Angry Birds в кино» вышел в мае 2016-го и собрал в мировом прокате 352,3 млн долларов, при бюджете в 73 млн долларов.

Героев «Angry Birds в кино 2» озвучили Билл Хейдер, Джейсон Судейкис, Джош Гад, Аквафина, Эухенио Дербес, Стерлинг К. Браун, Питер Динклэйдж и Дэнни МакБрайд.

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