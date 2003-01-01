Киану Ривз помог пассажирам отмененного авиарейса

В выходные рейс авиакомпании United, следующий из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку в калифорнийском городке Бейкерсфилд. Пассажиры не знали, что делать дальше, но в итоге на выручку пришел Киану Ривз, находившийся на борту. Он помог быстро организовать автобус, чтобы все могли добраться до пункта назначения.

«Когда рейс с конференции чуть не потерпел крушение и ты вынужден приземлиться в отдаленном аэропорту, но хотя бы Киану Ривзу не повезло так же, как и тебе».