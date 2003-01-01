Киану Ривз помог пассажирам отмененного авиарейса

В выходные рейс авиакомпании United, следующий из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку в калифорнийском городке Бейкерсфилд. Пассажиры не знали, что делать дальше, но в итоге на выручку пришел Киану Ривз, находившийся на борту. Он помог быстро организовать автобус, чтобы все могли добраться до пункта назначения.
«Когда рейс с конференции чуть не потерпел крушение и ты вынужден приземлиться в отдаленном аэропорту, но хотя бы Киану Ривзу не повезло так же, как и тебе».
Один из пассажиров запечатлел в серии Instagram-сториз, как все проходило.
А другой записал, как Ривз организовывает транспорт и в пути рассказывает интересные факты о Бейкерсфилде вроде того, что население города составляет примерно 380 тысяч человек. Актер также дал прослушать своим попутчикам «звуки Бейкерсфилда» — записи кантри-музыки, созданной в 1950-е в этом районе города.
Все пассажиры в итоге признали, что Ривз был очень милым в общении и не вел себя как типичная голливудская звезда.
16 мая зрители смогут увидеть Ривза в боевике «Джон Уик 3».
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