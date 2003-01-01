В Совфеде призвали не выпускать 9 мая «Братство» Павла Лунгина

Действие «Братства» разворачивается в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета оказывается военный пилот, попавший в плен к моджахедам, контролирующим важный перевал. Пока командование пытается разрешить ситуацию, солдаты разведроты намерены сами спасти бойца, ведь для них важнее любых политических соображений остается правило не бросать своих.

«15 февраля мы отметили тридцатилетие завершения Афганской войны, которая продлилась девять лет. По этому поводу вышел кинофильм „Братство“ режиссера Павла Лунгина, — говорит Морозов. — Талантливый, известный режиссер, вне всякого сомнения. Но фильм „Братство“ после его презентации вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе, я имею в виду, в ветеранских организациях».

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил на планерном заседании, что картина Павла Лунгина «Братство» , рассказывающая о войне в Афганистане, не может выйти в назначенную дату, 9 мая. Сенатор считает, что фильм искажает исторические события.

Морозов отметил, что к нему начали поступать письма с критикой картины. В итоге было решено провести закрытый показ в министерстве культуры, в результате чего выяснилось, почему фильм вызвал такую реакцию.

«Действительно, фильм неоднозначный. Стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародерство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий — вот что легло в основу этого фильма», — рассказал Морозов.

Сенатор заявил, что нельзя допустить выход «Братства» 9 мая, так как «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь».

«Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино. Фильм Лунгина „Братство“ никак не соответствует тому названию, которое он ему дал», — заключил сенатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме, но без оформления протокольного поручения для комитета по науке, культуре и образованию.

«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел, — прокомментировал ситуацию Лунгин. — Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности».

Режиссер отметил, что «Братство» создавалось «с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане».

«Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди, — добавил Лунгин. — Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь».

Источник: ТАСС / «Говорит Москва»