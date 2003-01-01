В Совфеде призвали не выпускать 9 мая «Братство» Павла Лунгина

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил на планерном заседании, что картина Павла Лунгина «Братство», рассказывающая о войне в Афганистане, не может выйти в назначенную дату, 9 мая. Сенатор считает, что фильм искажает исторические события.
«15 февраля мы отметили тридцатилетие завершения Афганской войны, которая продлилась девять лет. По этому поводу вышел кинофильм „Братство“ режиссера Павла Лунгина, — говорит Морозов. — Талантливый, известный режиссер, вне всякого сомнения. Но фильм „Братство“ после его презентации вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе, я имею в виду, в ветеранских организациях».
Действие «Братства» разворачивается в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета оказывается военный пилот, попавший в плен к моджахедам, контролирующим важный перевал. Пока командование пытается разрешить ситуацию, солдаты разведроты намерены сами спасти бойца, ведь для них важнее любых политических соображений остается правило не бросать своих.
Морозов отметил, что к нему начали поступать письма с критикой картины. В итоге было решено провести закрытый показ в министерстве культуры, в результате чего выяснилось, почему фильм вызвал такую реакцию.
«Действительно, фильм неоднозначный. Стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародерство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий — вот что легло в основу этого фильма», — рассказал Морозов.
Сенатор заявил, что нельзя допустить выход «Братства» 9 мая, так как «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь».
«Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино. Фильм Лунгина „Братство“ никак не соответствует тому названию, которое он ему дал», — заключил сенатор.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме, но без оформления протокольного поручения для комитета по науке, культуре и образованию.
«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел, — прокомментировал ситуацию Лунгин. — Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности».
Режиссер отметил, что «Братство» создавалось «с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане».
«Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди, — добавил Лунгин. — Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь».
Источник: ТАСС / «Говорит Москва»