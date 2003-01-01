Кевин Смит вставил в свой фильм ответную отсылку на «Капитана Марвел»

Смит пока не уточняет, ограничится ли все появлением на экране комикса «Капитан Марвел» или он задумал что-то дополнительное.

В блокбастере Marvel отсылка к фильму Смита появляется вместе с камео Стэна Ли: создатель Железного человека читает сценарий «Тусовщиков из супермаркета» в вагоне поезда, где Кэрол Дэнверс ищет сбежавшего скрулла. Действие картины происходит в 1995 году, когда и вышла комедия Смита, где Ли сыграл самого себя.