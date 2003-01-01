Кевин Смит вставил в свой фильм ответную отсылку на «Капитана Марвел»

Кевину Смиту настолько понравилась отсылка к его комедии «Тусовщики из супермаркета» в блокбастере «Капитан Марвел», что он решил добавить ответную пасхалку в фильм «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка».
Смит пока не уточняет, ограничится ли все появлением на экране комикса «Капитан Марвел» или он задумал что-то дополнительное.
В блокбастере Marvel отсылка к фильму Смита появляется вместе с камео Стэна Ли: создатель Железного человека читает сценарий «Тусовщиков из супермаркета» в вагоне поезда, где Кэрол Дэнверс ищет сбежавшего скрулла. Действие картины происходит в 1995 году, когда и вышла комедия Смита, где Ли сыграл самого себя.
После просмотра «Капитана Марвел» Смит признался, что не смог сдержать слез. Его невероятно растрогало, что он теперь фактически стал частью супергеройской франшизы. «Всю жизнь я ссылался на фильмы, а теперь фильмы ссылаются на меня!» — написал режиссер.
«Перезагрузка» — продолжение комедии 2001 года «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». В новом фильме неугомонные приятели вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит новую экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.