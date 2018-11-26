Ушел из жизни актер Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси на 88-м году жизни скончался грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Зрителю он знаком в первую очередь по роли графа Калиостро в телефильме «Формула любви».

Мгалоблишвили родился 15 июля 1931 года в Тбилиси. С детства он мечтал стать актером и по окончании школы поступил на актерский факультет Тбилисского театрального института. В 1954 году после института выступал на сцене Тбилисского академического театра, где играл героев-любовников. Однако вскоре Мгалоблишвили начали предлагать более характерные роли, в основном отрицательные.

В 1958 году он дебютировал в кино в эпизодических ролях. Настоящее признание пришло в 1984 году с выходом ленты Марка Захарова «Формула любви», где он появился в роли загадочного графа Калиостро.

С 1986 по 2000 год Мгалоблишвили снимался редко. Среди фильмов этого периода — «Капитан „Пилигрима“», «Серп и молот», «Магония», «Катала» Сергея Бодрова.

Последним проектом с его участием стал сериал 2010 года «Возмездие».

Источник: Первый канал