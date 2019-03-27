Вернер Херцог сыграл злодея в сериале «Мандалорец»

Вернер Херцог подтвердил свое участие в сериале Disney+ «Мандалорец». Режиссер не рассказал, кого именно он играет в 10-серийном спин-оффе «Звездных войн», и лишь отметил, что ему досталась роль злодея.

«Это больше не секрет: небольшая роль, очень небольшая, в „Мандалорце“, сиквеле или как вы там его называете „Звездных войн“, — говорит Херцог. — Мне нравятся подобные роли, потому что я знаю: я хорошо смотрюсь на экране, но только если играю настоящего злодея».

О персонажах сериала практически ничего не известно. Педро Паскаль исполнит в проекте главную роль — одинокого охотника за головами, действующего на краю обитаемой галактики, где закон Новой Республики ничего не значит. Некогда член расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Действие сериала разворачивается после краха Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы».

Джон Фавро («Железный человек») написал сценарий «Мандалорца» и занимает пост шоураннера. Дэйв Филони, автор «Войны клонов», поставил первый эпизод. Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода»), Рик Фамуйива («Наркотик») и Дебора Чоу («Джессика Джонс») сняли остальные серии.

«Мандалорец» выйдет на стрим-сервисе Disney, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Источник: Comicbook.com